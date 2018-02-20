"Her akşam 2 saat boyama yapıyorum"

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Bundan 6 yıl önce Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, önemli bir rahatsızlık yaşadı. Beş duyu organını önemli ölçüde yitirdiği ve bir süre yoğun bakımda tedavi görerek atlattığı hastalığı tüm hayata bakışını değiştirdi. Önceliklerini yeniden belirledi. Bugün Yüngül iş ve özel yaşam dengesi kurma konusunda birçok iş insanından daha hassas. Eve asla iş taşımıyor. Televizyon izlemiyor. Her akşam mutlaka 2 saat boyama yaparak düşüncelerini arındırıyor. Günlük tutarak duygularını paylaşıyor. Perşembe akşamlarını kendisine ve arkadaşlarına ayırıyor. Düzenli olarak tiyatroya gidiyor. Hafta sonları da Bebek Kahve’de yapılan bir kahvaltı sonrası yine arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeye yönelik planlarını uyguluyor. Yaz tatili ise Yüngül için denizde olmak demek. Yelkenli teknesiyle rüzgarlı havalarda denize açılmaktan keyif alıyor. Geceleri teknede müzik eşliğinde yolculuk yapmak da onun için adeta terapi. Emekli olduğunda da İsveç ve Norveç fiyortları gibi daha uzak mesafelere teknesiyle açılmayı planlıyor. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ile iş dışı yaşamını, onu dinlendiren, mutlu eden ilgi alanlarını konuştuk.

Güne nasıl başlıyorsunuz?

Hafta içi 6:30’da kalkıyorum. 7:00’de evden çıkıyorum. Kahvaltı yapmıyorum. Evin her odasında küçük Wi-Fi hoparlörler var. Traş olup giyinirken müzik dinliyorum. Her türlü müziği dinliyorum. Saat 7:15 gibi işte oluyorum. Ofiste saat 8:00’e kadar haber kanallarından piyasaları takip ediyorum, e-postalarımı okuyorum. Sonra iş başlıyor.

Kaç saat çalışıyorsunuz?

Bazen değişiyor ama prensip olarak 17:30-18:00 gibi işi bırakmaya çalışıyorum.

İş özel yaşam dengesi konusunda kendinizi nasıl buluyorsunuz? O dengeyi kurabiliyor musunuz?

Saat 18:00’de iş benim için bitiyor. İşi eve taşımam. Hatta işle ilgili hiçbir şey konuşmadığım için eşim bana çok kızar. Aksi takdirde iş evde de devam ettiğinde uykuya tesir ediyor.

Ortalama kaç saat uyuyorsunuz?

O da değişiyor. Hafta içi hafta sonu dengeleri var. Hafta içi en geç 23:00-23:30’da uyuyorum. Perşembeleri biraz daha geç yatıyorum, çünkü her perşembe kendime özel program yapıyorum. 5 yıldır bu şekilde ilerliyorum.

O günlerde neler yapıyorsunuz?

Bir arkadaş grubumuz var. Onlarla dışarıda buluşuyoruz. Tiyatroya da gidiyorum. Her hafta olmasa da iki haftada bir mutlaka gitmeye çalışıyorum.

Hafta sonları nasıl geçiyor?

Cumartesi gece kaçta yatarsam yatayım en geç sabah 8:00’de ayaktayım. Hatta cumartesileri günle birlikte uyanmak için odayı karartmam. Benim için üç çeşit cumartesi oluyor. Bir İzmir cumartesileri, bir İstanbul cumartesileri bir de yaz cumartesileri. İzmir cumartesilerinde İzmir’deki çiftliğime gidiyorum. Sabah 8:30’da orada kahvaltıyı yapıyorum. İstanbul cumartesilerinde hava kötü de olsa iyi de olsa Boğaz’a gidiyorum, Bebek’te Bebek Kahve’de kahvaltı yapıyorum. Kışları öğleden sonra arkadaşlarla ağırlıklı King oynuyoruz. Kaybeden akşam yemeğini ısmarlıyor. Pazar günleri yine 8:00’de kalkıyorum, şöyle bir haberlere bakıyorum ondan sonra tekrar uyuyorum. 2 saatlik bir uykudan sonra evde kahvaltı yapıp güne başlıyorum.

Yemekle aranız nasıl?

Çok iyi…

Yemek yapar mısınız?

Yok hiç… Yemeyi seviyorum.

Sporla ilgili yaptığınız bir şeyler var mı?

Kışları bantta yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Hava güzelse Bebek sahilde yürüyorum. Yazın da yüzüyorum, yelken yapıyorum. Her cuma ve pazar yelken yapıyorum.