İDO Mersin-Girne seferlerine başlıyor

Mersin Taşucu Limanı ile Kuzey Kıbrıs’ın Girne kenti arasında seferlere başlayacak olan İDO, mayıs ayının ikinci yarısından itibaren Mersin-Kıbrıs arasında yolcu taşımaya hazırlanıyor. Yaklaşık üç saat sürecek bir deniz yolculuğuyla Yavru Vatan’a ulaşmak artık daha kolay ve ekonomik olacak.

Marmara Denizi’nde 38 yıldır deniz taşımacılığı faaliyetlerine devam eden İDO, geçtiğimiz yıl Ege Denizi’nde Yunan Adaları’na sefer düzenlemeye başlayarak turizm sektörü için de güçlü bir alternatif oluşturdu. İDO, Ege’de Samos ve Leros gibi popüler adalara turistik amaçlı yolcu taşımaya başladı. Adalardan ve belediyelerden gelen yoğun istekler üzerine bu yıl Dikili-Midilli ve Fethiye-Rodos arasındaki yeni hatları satışa açan İDO, ayrıca tüm denizlerde var olma hedefine Karadeniz’i de ekleyerek devam edeceğini duyurdu. Farklı kapasite ve teknik özelliklere sahip yaklaşık 50 gemilik güçlü filosu ile hem araç hem yolcu taşımacılığı hizmeti veren İDO, şimdi Kıbrıs’tan gelen taleplere yanıt vererek Akdeniz’e de giriş yapıyor.

İDO, Mersin’in Taşucu Limanı ile Kıbrıs, Girne Limanı arasında Mayıs ayının son haftası Kurban Bayramı öncesi ilk yolcularını taşımaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, 2025 yılına deniz taşımacılığında erişilebilirliği artırma, bölgesel kalkınmaya destek olma ve uluslararası turizmi teşvik etme vizyonuyla başladıklarını belirtti. Hedeflerinin, dört bir yanı denizlerle çevrili olan Türkiye'de tüm denizlere kaliteli, emniyetli, hızlı ve konforlu hizmet ulaştırmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda yıl boyunca gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapıldığını ifade eden Orhan, Ege Adaları seferlerine yeni hatlar eklediklerini duyurdu. Ayrıca, Bulgaristan’a da seferler başlatmak için ilgili otoriteler ile görüştüklerini belirten Orhan bu seferler ile Karadeniz’i, Girne’ye yapılan seferlerle ise Akdeniz’i hizmet alanlarına dahil ettiklerini aktardı. Bu girişimlerin yalnızca alternatif bir ulaşım yolu sunmakla kalmayıp, yerel ticaret, istihdam ve kültürel etkileşim açısından da önemli katkılar sağladığını belirtti. Orhan, açılan tüm bu hatlarla yerli ve yabancı tatilciler için kaliteli hizmet sunmayı, keyifli bir tatil deneyimi yaşatmayı ve uygun bir seyahat alternatifi oluştururken tüm seyahat severlerin yolculuk hikayelerinin anlamlı bir parçası olmayı amaçladıklarını söyledi. 450 yolcu kapasiteli hızlı ve konforlu deniz otobüsleriyle hizmet verecekleri bu güzergahlarda, yurt dışı rotaları pazarında sağlam bir yer edinmeyi ve global bir deniz markası olmayı hedeflediklerini ifade etti.

27 Mayıs Salı günü saat 14:00’da Mersin Taşucu Limanı’ndan başlayacak olan ilk sefer, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Kıbrıs Girne Limanı’na ulaşacak. Dönüşler ise Kıbrıs Girne Limanı’ndan saat 10:00’da başlayacak 13:00’a doğru Taşucu Limanı’na varacak. Sezon boyunca haftanın her günü yapılacak seferler 28 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.