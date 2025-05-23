İlham veren, yenilikçi İK modeli

20 yıllık deneyimiyle takviye edici gıda sektörünün öncülerinden Orzaks, insan kaynağını stratejik büyüme vizyonunun merkezine alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Orzaks İnsan Kaynakları Müdürü Zerin Sevin Candan, kurumun yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: “Biz, insan kaynağını yalnızca bir süreç olarak değil, kurumun ruhu olarak görüyoruz. Orzaks’ta her birey, potansiyeli doğrultusunda desteklenir, gelişimi ölçümlenebilir araçlarla izlenir ve liderlik yolculuğuna yönlendirilir. Sadece işe almayız; aynı zamanda geleceği inşa edecek ekipleri kurgularız. Hedefimiz, çalışan deneyimini yalnızca bir süreç olarak değil, bir “kurumsal yaşam yolculuğu” olarak kurgulamak. Yeni aramıza katılan arkadaşlarımızı bu hikâyenin ruhuna uygun şekilde karşılamak, onları yalnızca yetkinlikleriyle değil, aynı zamanda değerlerimizle bütünleştirerek geleceğe hazırlamak temel ilkemizdir.”

Son yıllarda yaptıkları çalışmaların çıktılarını somut olarak gördüklerini vurgulayan Candan, “Son dört yılda %162 oranında büyüyen insan kaynağımız; vizyonumuzun, doğru planlamamızın ve güçlü ekibimizin kolektif bir başarısıdır. 2025 ve sonrası için, stratejik alanlarda yetenek çeşitliliğini artırmak, dijital kabiliyetleri yüksek ekiplerle büyümek ve global operasyonlarımızı besleyecek istihdam hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Kadın çalışan oranımızın yüzde 40, merkezi kadın yönetici oranımızın ise % 60 seviyesine ulaşması, eşitlikçi yapımızın güçlü bir göstergesidir. Kadın liderliğine teşvik eden programlarımız ve esnek çalışma uygulamalarımızla bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

“Açık Kapı” modeliyle her çalışana söz hakkı tanıyor

Zerin Sevin Candan, şirket içi “Açık Kapı” modeliyle çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Orzaks’ta her çalışan, pozisyon ve kıdem fark etmeksizin, yöneticilerine veya ilgili birimlere doğrudan ulaşabileceği bir “Açık Kapı” modeliyle çalışır. Çalışanlarımız, istedikleri zaman istedikleri konuda yöneticilerle görüşebilir gerek bireysel gerek süreçsel tüm konularını özgürce dile getirebilir.” Candan, bu modelle her çalışana söz hakkı tanınırken, etik değerlere, şeffaflığa ve güvene dayalı bir kurum atmosferi sunulduğunun altını çiziyor.

Orzaks, çalışanlarının şirket içindeki her türlü deneyimi, düşünceyi ve gelişime açık gördükleri alanları özgürce paylaşabilmelerine büyük önem veriyor. Böylece çalışanların, pozisyon ya da unvandan bağımsız olarak kendilerini güvende hissederek fikirlerini açıkça dile getirdiğini vurgulayan Candan sözlerine şöyle devam etti: “Çalışanlarımızın birbirine duyduğu güven, sevgi ve saygı, iş yapış biçimlerimize, karar alma süreçlerimize ve günlük iletişimimize yön veren en güçlü kaynağımızdır. Bu değerler sayesinde, birlikte üretmeyi bilen, ortak vizyonla hareket eden ve global dünyaya uyum sağlayan güçlü bir organizasyon yapısı kuruyoruz.”