İstanbul’da Gastronomi ve Eğlencenin Yeni Noktası

The Galata İstanbul Hotel-Mgallery’nin terasında hizmet veren Perri, modern Akdeniz ve Türk mutfağı yorumlarıyla misafirlerini ağırlıyor. Tarihi bir atmosferde sade ve özgün bir deneyim sunuyor.

The Galata İstanbul Hotel-Mgallery’nin teras katında yer alan Perri, Akdeniz ve Türk mutfağını modern bir yaklaşımla sunarak yemek ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Tarihi bir binada konumlanan mekan, sade dekorasyonu ve özgün menüsüyle misafirlerine rahat ve keyifli bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Menüde Akdeniz Esintileri

Perri’nin menüsü, Tarsus Humus ve Çıtır Kalamar gibi başlangıçlardan Narenciyeli Fırın Palamut ve Perri Şaşlık gibi ana yemeklere kadar farklı tatlar sunuyor. Akdeniz mutfağının taze malzemeleri ve dengeli tatları, Türk mutfağının klasik lezzetleriyle harmanlanarak sunuluyor. Menüde her bir tabak, mevsiminde seçilen malzemelerle hazırlanıyor ve sade bir zarafetle misafirlerin beğenisine sunuluyor. Tatlılarda Ananas Parfe ve Çikolatalı Terin gibi seçenekler bulunurken, mekanın kokteyl menüsü de Efsun ve Galata gibi özel tariflerle zenginleştirilmiş.

Tarihi Bir Mekanda Modern Bir Deneyim

Perri, 19. yüzyılda inşa edilen tarihi bir binada yer alıyor. Bu tarihi doku, mekanın sade ve modern tasarımıyla buluşarak misafirlere eşsiz bir atmosfer sunuyor.

Gastronomi alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Gündüz Grup, Perri’yi İstanbul’un yemek ve eğlence hayatına kazandırdı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gündüz, “Kaliteli hizmet anlayışımızla misafirlerimize farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz” diyerek Perri’nin bu alandaki hedeflerini özetliyor.

Perri, sakin atmosferi ve modern yaklaşımıyla hem yemek hem de buluşmalar için tercih edilebilecek bir adres olarak konumlanıyor.

Yeni Nesil Paylaşımlı Yemek Kültürü

Perri, paylaşımlı yemek kültürünü modern bir yaklaşımla sunarak misafirlerini bir araya getiriyor. Hem dost sohbetlerine hem de gün sonu buluşmalarına ev sahipliği yapan mekan, paylaşıma uygun mezeleri ve geniş menüsüyle sosyal bir atmosfer yaratıyor. Bu yaklaşım, Perri’yi sadece bir restoran değil, aynı zamanda keyifli bir buluşma noktası haline getiriyor.