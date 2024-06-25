Jimmy Key yurtdışı mağaza sayısını 40’a yükseltecek

Jimmy Key, Irak, Romanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır’da toplam 15 mağaza sayısına ulaşırken, 2025 sonuna kadar yurtdışı mağaza sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Moda sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Jimmy Key’in Azerbaycan Bakü’de 4, Kıbrıs Lefkoşa’da 1, Suudi Arabistan’da Ahsa, Damman, Rabwa ve Hail bölgelerinde toplamda 4, Mısır Kahire’de 1 olmak üzere toplam 10 franchise mağazası bulunuyor. Irak ve Romanya’da da doğrudan yatırımlarıyla 5 mağazası bulunan Jimmy Key, 2025 sonuna kadar, franchise iş birlikleriyle birlikte toplam yurtdışı mağaza sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Jimmy Key’in global yolculuğunun 2022 yılında başladığını belirten Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Yurtdışı operasyonlarına başlarken kısa vade stratejimizde farklı iklim ve müşteri profillerine sahip iki farklı ülkede doğrudan yatırımla mağaza açmak ve yurt dışı pazarlarda tüketici tepkisini gözlemlemek vardı. Buna paralel olarak ilk yurtdışı mağazamızı doğrudan yatırım ile Kuzey Irak’ta Erbil’de daha sonra Romanya Bükreş’te açtık.

Orta vadede ise yurtdışında franchise kanalı ile büyümeyi planladık. Bu hedef doğrultusunda franchise kanalında 2023 yılında Azerbaycan, 2024 yılında da Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Mısır’da mağazalarımızı açtık. Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Avrupa ülkeleri için de farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Türkiye’deki deneyim ve tecrübemizi yurtdışı pazarlara da yansıtmak istiyoruz. Azerbaycan Bakü’de 4, Kıbrıs Lefkoşa’da 1, Suudi Arabistan Ahsa, Damman, Rabwa ve Hail bölgelerinde toplamda 4, Mısır Kahire’de 1 olmak üzere toplam 10 franchise mağazamız bulunuyor. 2024 sonu için hedefimiz mevcut 10 franchise mağazamıza ek olarak 7 mağaza daha açmak. Irak ve Romanya’da ise kendi yatırımlarımızla açtığımız toplam 5 mağazamız bulunuyor. Irak Erbil’de 2022 yılında Gulan Mall’da, 2023 yılında Grand Majidi Mall’da ve 2024 Haziran ayında da Irak Süleymaniye’de Süleymaniye Majidi Mall’da mağazalarımızı açtık. Romanya’daki mağazalarımızı ise 2023 yılında Bükreş Park Lake ve Afi Cotroceni’de hizmete sunduk. Romanya’da 2025 yılı içerisinde 2 yeni mağaza açma hedefimiz daha var. Ayrıca Kıbrıs’ta 5 yıl içinde 3 franchise mağaza daha açmak planlarımız arasında. 2025 sonuna kadar da, Suudi Arabistan’da 5, Mısır’da 2 ve Azerbaycan’da da 1 yeni mağaza daha açma hedefimiz var. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün gibi diğer bölge ülkelerde de potansiyel yatırımcılarla iş birlikleri için görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.