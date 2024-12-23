Karaköy’ün Yeni Mekanı: Abdi Bey Lokantası

Karaköy'ün tarihi dokusunda yer alan ve Anadolu mutfağını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Abdi Bey Lokantası, İstanbul'un yeme-içme sahnesine yeni bir soluk getiriyor. The Galata Otel İstanbul’un en üst katında, 90 kişilik kapasitesiyle hizmet veren mekan, sabah kahvaltısından akşam yemeğine geniş bir yelpazede lezzet sunuyor.

Modern Anadolu Lezzetleri

Abdi Bey Lokantası’nın menüsü, Anadolu mutfağının köklü tatlarını modern gastronomi anlayışıyla birleştiriyor. Şef Onur Kutluca’nın özel tarifleriyle hazırlanan Girit Ezme, Vişneli Yaprak Sarma ve Levrek Marin gibi mezeler, yerel tatları farklı bir boyuta taşıyor. Ara sıcaklarda Humuslu Kuzu Böbrek ve İçli Köfte öne çıkarken, ana yemeklerde Tek Şişte Adana ve Fıstıklı Beyti Kebabı gibi klasikler dikkat çekiyor. Tatlılarda ise Antep Fıstıklı Sac Arası ve İrmik Kaymağı, geleneksel tatlılara modern bir yorum getiriyor.

Abdi Bey Lokantası’nın sahibi Mahir Gündüz, gastronomi dünyasındaki yeni yatırımlarıyla ayrıcalıkla bir hizmet sunmayı amaçladıklarını söylüyor ve ekliyor: “Kaliteli hizmet yaklaşımımızla da misafirlerimize özel bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Anadolu’nun lezzet mirasını modern bir yorumla geleceğe taşımak en büyük motivasyonumuz.”

Haliç Manzarasında Farklı Bir Deneyim

Abdi Bey Lokantası, menüsünde yerel üretim ve mevsiminde tüketim prensiplerini benimseyerek sürdürülebilirliği ön planda tutuyor. Coğrafi işaretli ürünler, orijinal isimleriyle sunuluyor ve şef dokunuşlarıyla farklı bir lezzet deneyimi sağlanıyor.

Mekanın, Haliç manzarasına sahip kokteyl barı, geleneksel dekoruyla uyumlu bir atmosfer sunarken, menüsündeki yenilikçi tatlarla misafirlerine farklı bir deneyim vadediyor.

Minimalist Tasarım ve Ambiyans

Abdi Bey Lokantası, sade mobilyaları ve yumuşak renk tonlarıyla tasarlanmış iç mekanıyla misafirlerine rahat bir ortam sunuyor. Dost sohbetleri, iş yemekleri ve özel kutlamalar için ideal bir mekan olan lokanta, şık dekorasyonu ve özenli hizmetiyle öne çıkıyor.

Kasım ayı itibarıyla hizmet vermeye başlayan Abdi Bey Lokantası, gastronomi meraklılarını kaliteli lezzetlerle buluşturarak Karaköy’ün yeni buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.