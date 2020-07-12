Kime danışıyorlar?

Nil Dumansızoğlu

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ASLINDA ARTIK PEK ÇOK LİDER, HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATINDA TEK BAŞINA KARAR ALMANIN SAKINCALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR. ÇOĞU, HAYAT ARKADAŞI OLAN EŞİNİ EN BÜYÜK DANIŞMANI OLARAK GÖRÜYOR. ANNE, BABA, YAKIN ARKADAŞ HATTA ÇOCUKLARININ GÖRÜŞLERİNE GÜVENENLERİN SAYISI HİÇ DE AZ DEĞİL. BU YÖNETİCİLER ÖNEMLİ KARARLARDA DANIŞTIKLARI KİŞİLERİ HAYATLARININ VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR.

İlk gerçek maceramı çocukken annem beni sayfiye evimizden 5 kilometre uzakta yalnız başına bıraktığında yaşamıştım. Sonunda elbette eve geri dönüş yolunu bulmuştum; ancak birkaç kişiye sorduktan sonra! Bu deneyim bana başka insanlardan yardım istemekten korkmamam gerektiğini öğretti ve bu dersten bir girişimci olarak da çok faydalandım.” Virgin Group CEO’su Richard Branson, hayatla ve işle ilgili kararlarda başkalarının fikirlerine önem vermenin gerekliliğini böyle özetliyor. Tıpkı onun gibi pek çok lider, farklı bakış açılarının, fikirleri güçlendirdiğine inanıyor. Kendileri için önemli olan konularda iş dışında kime danıştıklarını sorduğumuz yöneticiler, öncelikle eşlerinin ve ailelerinin fikrine mutlaka ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Örneğin “Akıl akıldan üstündür” diyen Sarkuysan CEO’su Hayrettin Çaycı, eşinin ve aile dostlarının görüşlerine güvendiğini belirtiyor. Silk&Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, kızı Yasemin’in henüz 16 yaşındayken ortaya attığı fikirle başarılı bir iletişim stratejisi ortaya çıkardığını anlatıyor. Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu ise “Hayatımda annem çok büyük rol oynuyor. Annemin stres yönetiminde en önemli danışmanım olduğunu söyleyebilirim” diyor. Liderler, iş dışında kimlerin fikirlerine önem verdiklerini CEOLife’la paylaştı:

AİLEDEN ÇIKAN ORTAK KARARLAR

Yöneticiler önemli bir karar almaları gerektiğinde ilk olarak ailelerine danışıyor. Aile şirketlerinde birlikte karar alınmasına özellikle önem veriliyor. “İş hayatında, yaşamımızda, sosyal etkinliklerde ortak değerlerimiz olduğu, birbirimizi anlayabildiğimiz ve 20-25 yıllık iş tecrübeleri olduğu için eşime ve çocuklarıma danışırım” diyen NG Holding Kurucu Başkanı Nafi Güral, birlikte aldıkları kararla yeni bir marka yaratma hikayelerini şöyle anlatıyor: “‘Güral’ soyadını taşıyan çok sayıdaki kişinin onlarca sayıdaki şirkette kullanılan Güral markasını terk edip NG markasına geçiş sürecinde çok zorlandık. Güral markasını kullanmak yerine aile üyelerine danışarak NG markasını kullanma kararını verdik. Böylece itibarlı bir marka yaratılmış oldu.” Önemli bir karar alırken aile üyeleri ve şirket danışmanlarına başvurduğunu söyleyen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, bu kişilerin samimiyetine ve net görüş verdikleri için fikirlerine güvendiğini anlatıyor. Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ise şunları söylüyor: “Akıl akıldan üstündür felsefesini kabul eden biriyim. Karar aşamasında diğer kişilerin de katkı yapabileceğini düşündüğüm için fikirlerini öğrenmek isterim. İş dışında önemli bir kararı alırken başta eşim olmak üzere tüm aile üyelerine danışıp öyle karar veririm. Çok özel durumlarda aile dostlarımın ve yakın arkadaşlarımın da görüşlerini aldığım olmuştur.”

“EŞİMİN FİKİRLERİNE GÜVENİRİM”

Yöneticiler, pek çok farklı insanın fikrine ihtiyaç duysa da her zaman onlara destek olan eşlerinin görüşlerine ayrı bir önem veriyor. Örneğin Olmuksan IP CEO’su Ergun Hepvar, her konuda karar alırken eşiyle mutlaka konuştuğunu, onun perspektifine değer verdiğini söylüyor. “Onun dışında ağabeyim diyebileceğim 1-2 kişi var. Hem iş hem özel hayatımla ilgili kararlarda onlara danışırım. Birkaç yakın arkadaşımın fikirlerine de güveniyorum. Örneğin teknemi satma kararımı genel olarak bu kişilere danışarak verdim” diyor. Danışacağı konuya göre fikrini aldığı kişilerin de değiştiğini söyleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ise şöyle konuşuyor: “Herkesin yetkin olduğu bir uzmanlık alanı vardır, olmalıdır. Bir insan her konuda yüzde 100 bilgi sahibi olamaz, ‘Öyleyim’ diyorsa yanılıyordur. Bu nedenle özellikle teknik bir konu ise muhakkak uzmanlığına güvendiğim, teknik bilgisi kuvvetli bir iş arkadaşıma başvururum. Hayatımla ilgili önemli bir karar almadan önce ise muhakkak eşime danışırım. Onun muhakeme yeteneğine sonuna kadar güveniyorum. Objektif bir bakış açısına sahip biri ve olayları çok yönlü şekilde değerlendiriyor.”

“KIZIM MARKA İLETİŞİMİMİZE İLHAM OLDU”

Silk&Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur, farklı eğitimleri olan, farklı yaş gruplarından kişilerin fikirlerinin, yepyeni bir pencere açabileceğini düşünüyor. Zamanpur aldığı kararlarda kime güvendiğini ise şöyle özetliyor: “İş konusunda her zaman deneyimli bir iş insanı olan eşime, gelecekle ilgili vizyonlarına ve her zaman güncelledikleri dünya görüşlerine çok inandığım çocuklarım Ferhat ve Yasemin’e, edebiyat ve felsefe ortak zevkiyle tanışıp çok yakın dostluk kurduğumuz, hayata bakışlarına, analiz ve sentez güçlerine saygı duyduğum iki-üç çok samimi arkadaşıma danışıyorum.” Zamanpur, kızının fikirlerine güvenip başarılı bir sonuç elde ettiği bir anısını ise şöyle paylaşıyor: “Müşterilerimizin talep ettiği çok özel bir ürün vardı: Kaşmir köpek giysisi. Köpekler için kaşmir giyim yapmanın bizim ülkemizde absürt kaçacağını, algımızı olumsuz etkileyeceğini düşündüm. Ancak talep de vardı… O zaman 16 yaşında bir lise öğrencisi olan kızım Yasemin, ‘Kaşmir köpek giysisi yapalım ama tüm gelirini sokak köpeklerine bağışlayalım’ fikrini ortaya attı. Bu, hem müşterinin memnun olacağı hem de algımızın bozulmayacağı, içimize sinen bir projeydi. Evsiz Hayvanlar Derneği’yle anlaştık ve çok güzel bir iş ortaya çıkardık. Bu, en çok ses getiren iletişimlerimizden de biri olmuştu.

“MENTORLARIM IŞIK TURUYOR”

“Karar alma süreçlerinde farklı görüşler almak benim doğal refleksim” diyen Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, fikir çeşitliliğinin farklı bir derinlik ve bakış açısı kattığını düşünüyor. Deneyimlere, uzmanlığa, farklı geçmişlerin, çeşitliliklerin beraberinde çok değerli birikimler getirdiğine inanıyor. “İş hayatında da aynı ilkeyle hareket ediyorum. Bir konuyu mutlaka benden daha iyi bilen birisinin olduğuna inanırım. İşle ilgili aldığım kararlardan etkilenecek takım arkadaşlarımı dinlemeden sonuca varmam. Sadece bana rapor edenlerin değil seviye gözetmeksizin herkesin görüşünü alırım” diyor ve ekliyor: “Kariyerim boyunca tanıdığım ve iş arkadaşlığının ötesinde beni tanıyan, fikirlerine güvendiğim, fikirlerini bana şeffaf şekilde söyleyecek birkaç mentorum oldu. Beni çok iyi tanıdıklarına, yüzde 100 dürüstlüklerine, şeffaflıklarına ve tecrübelerine olan inancımla bana akıllarıyla ışık tutacaklarını bildiğim mentorlarımın görüşlerine mutlaka başvururum. Kişisel kariyerimle ilgili birtakım kararlar almak durumunda olduğumda ise mutlaka ailemin görüşünü alırım. Onların, bu kararın bir parçası olmasına özen gösteririm.”

“UYUMUMUZ İŞİMİZE YANSIDI”

Koton’un kurucuları Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz, 30 yılı aşkın zamandır birlikte yürüyor. 32 yıldır eşi Yılmaz Yılmaz’la beraber olduğunu belirten Gülden Yılmaz, “21 yaşımda evlendim. Birlikte büyüdük. Çok iyi arkadaşız” diyor. Birbirlerini tamamlayan tarafları olduğunu da ifade eden Yılmaz, ancak olaylara farklı” baktıklarını da sözlerine ekliyor. “Bu da Koton’u geliştiriyor. O nedenle buna müdahale etmiyoruz. Birbirimizi mutlaka dinliyoruz. Ben biliyorum ki o çok akıllı bir adam” diye konuşuyor. Yılmaz Yılmaz da Koton’un ulaştığı noktaya eşinin desteğiyle geldiğinin altını çiziyor. Özellikle yeni fikirler konusunda Gülden Hanım’a çok güvendiğini söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Eşim müşterinin nabzını çok iyi tutar. İş konusundaki tartışmalarımız biri diğerini ikna edene kadar devam eder. Bunun da yeni bir oluşum süreci için faydalı ve sağlıklı olduğu görüşündeyim. Ayrıca fikir ayrılıklarının farklı bir bakış açısı sağladığı ve bizi kendimizi tekrar etmekten kurtardığını da düşünüyorum. Bizim uyumumuz ve bunun işimize yansıması Koton’un hızlı büyümesinden de görülüyor.”



“EN ÖNEMLİ DANIŞMANIM ANNEM”

Serra Akçaoğlu CITIBANK EMEA BÖLGESİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLER BAŞKANI



ANNENİN ROLÜ Anneme birçok konuda danışırım. Hayatımda annem çok büyük rol oynuyor. Annem kendini her alanda geliştirmek için sürekli çalışır. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir psikolog. Dünyayı her an, çok yakından takip ediyor. Stres yönetiminde en önemli danışmanım annem diyebilirim.

SAĞLIKLI YAŞAM Ayrıca yıllar içinde sağlıklı yaşam konusunda birkaç önemli kişiyle tanışma fırsatım oldu. Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy, bende çok olumlu etki yaptı. Hatta bankada ekibimize de sağlıklı yaşam üzerine konuşmalar yaptı. Sonrasında ofis hayatında önemli değişiklikler gerçekleştirdik.

EŞ DESTEĞİ Aslında birçok alanda ailem hayatımdaki en önemli danışma kurulum. Her biri değişik yönüyle bana katkı sağlıyor. Kardeşim mükemmelliyetçidir, eleştirileriyle hep daha iyisini yapmam için beni teşvik eder. Eşim ise pozitif enerjisi ve sakinliğiyle stresimi atmamda beni destekler.











“TEK KUTUPLU BAKIŞ AÇISINI SEVMEM”

Süleyman Orakçıoğlu ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI



ÇOKLU FİKİR Tek kutuplu bakış açısını sevmiyorum. Her zaman çoklu fikirler ve çoklu değerlendirmeler sizin o an belki de fark etmediğiniz bir ayrıntıyı ve düşünmediğiniz bir olumsuzluğu görmenizi sağlayabilir. Biz bunlara, doğru yol haritasını belirlemek diyoruz. Burada katılımcılığın altını çizmek istiyorum. Verilen stratejik kararlarda doğru katılımcının olmasını avantaj olarak görüyorum.

AİLE BİREYLERİ Önemli bir karar alırken özellikle iş hayatıyla ilgili bu işte deneyimli ve uzman olan iş arkadaşlarımızla istişare yaparak konunun SWOT analizini yapıyoruz. Aynı şekilde aile bireyleri olarak da her zaman eşim Ahu, kardeşim Halidun, çocuklarımız ve birlikte çalıştığımız tüm aile bireyleriyle birlikte konuları değerlendiriyoruz.

ARKADAŞ TAVSİYESİ Örnek vermek gerekirse üretimle ilgili yatırım kararlarımızı verirken belli çekincelerimiz vardı. Zira biz markalarımızla koleksiyonumuzla ve tasarımla ön plana çıkan bir şirkettik. Üretimin içinde sorun yaşanabileceğine dair önyargılarımız vardı. Ancak bu konuda deneyimli bir arkadaşımıza danışarak bu sorunların aşılabileceğini gördük. Şu anda Giresun’da Avrupa’nın en iyi standartlarına sahip iki adet üretim fabrikasına sahibiz.







