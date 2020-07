Kime danışıyorlar?

“EN ÖNEMLİ DANIŞMANIM ANNEM”

Serra Akçaoğlu CITIBANK EMEA BÖLGESİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLER BAŞKANI



ANNENİN ROLÜ Anneme birçok konuda danışırım. Hayatımda annem çok büyük rol oynuyor. Annem kendini her alanda geliştirmek için sürekli çalışır. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir psikolog. Dünyayı her an, çok yakından takip ediyor. Stres yönetiminde en önemli danışmanım annem diyebilirim.

SAĞLIKLI YAŞAM Ayrıca yıllar içinde sağlıklı yaşam konusunda birkaç önemli kişiyle tanışma fırsatım oldu. Global Wellness Day’in kurucusu Belgin Aksoy, bende çok olumlu etki yaptı. Hatta bankada ekibimize de sağlıklı yaşam üzerine konuşmalar yaptı. Sonrasında ofis hayatında önemli değişiklikler gerçekleştirdik.

EŞ DESTEĞİ Aslında birçok alanda ailem hayatımdaki en önemli danışma kurulum. Her biri değişik yönüyle bana katkı sağlıyor. Kardeşim mükemmelliyetçidir, eleştirileriyle hep daha iyisini yapmam için beni teşvik eder. Eşim ise pozitif enerjisi ve sakinliğiyle stresimi atmamda beni destekler.