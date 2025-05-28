Kulağın Dışında, Hayatın İçinde

Kulaklıklar artık sadece müzik dinleme aracı değil; hareket halindeyken bile iletişimde kalmamızı sağlayan akıllı yardımcılar. Anker ses sistemleri kategori markası Soundcore ile bu anlayışla geliştirdiği OWS (Open-Ear Wearable Stereo) serisiyle açık kulak formunu yeni bir konfor ve güvenlik standardına dönüştürüyor. Kulak içine baskı yapmayan, çevreyle bağ koparmayan ve kullanıcıyı özgürleştiren bu kulaklıklar, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda yaşam stiline uyum sağlayan bir deneyim sunuyor. Spor yaparken, çalışırken, seyahat ederken ya da araç kullanırken kulakta varlığını unutturacak bir konfor sunarken, ses kalitesinden asla ödün vermeyen bir kullanım vaat ediyor.

“Anker Soundcore OWS ile yeni bir dinleme alışkanlığı başlatıyoruz”

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, Soundcore’un yeni serisine dair şunları söyledi: “Globalde açık kulak kulaklık pazarı 2024 yılı itibarıyla 1.85 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. Ve bu rakamın 2030 yılında 3.38 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 10.56'lık yıllık bileşik büyüme oranına karşılık geliyor. Anker Soundcore olarak biz de Türkiye’de bu yılın sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz yüzde 9’luk pazar payına ulaşmak için OWS serimizle bu yükselen kategoriye iddialı bir giriş yapıyoruz. OWS serisi bizim için yalnızca yeni bir ürün ailesi değil, kullanıcı alışkanlıklarında önemli bir dönüşümün başlangıcı. Müzik dinlerken çevreyle bağını koparmak istemeyenler için konfor, güvenlik ve kaliteyi bir araya getiren bu seriyi Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Hayatın ritmine kulak veren kulaklıklar: Soundcore OWS Serisi

OWS kulaklıklar sayesinde kullanıcılar hem müziklerini dinliyor hem de çevreleriyle bağlarını koparmıyor. Ürünleri geliştirirken farklı segmentleri ve ihtiyaçları da dikkate alan Anker, ürünleri iş, spor ve yol kategorilerine ayırarak piyasaya sunuyor.

Direksiyon başında da kullanım için ideal olan Soundcore V20i, uzun süreli takıldığında rahatsızlık yaratmayan ergonomik yapısı, güçlü mikrofon performansı ve açık kulak formuyla öne çıkıyor. Taksi şoförlerinden saha çalışanlarına kadar iletişimde kalmak isteyen herkes için güvenli ve işlevsel bir çözüm sunuyor. Giriş segmentinde konumlanmasına rağmen açık kulak deneyimini ergonomik ve estetik bir formda sunan Soundcore V30i, öğrenciler ve genç kullanıcılar için ulaşılabilir fiyat avantajıyla, tasarımdan ödün vermeyen bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Gün boyu konfor sağlayan ergonomik yapısıyla ve 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik etkileyici bir dinleme deneyimi sunuyor. Minimalist ve zarif tasarımıyla öne çıkan Soundcore C40i, özellikle estetik kaygısı olan kullanıcılar için geliştirildi. Klipsli yapısı sayesinde hem sabit kalıyor hem de kulak içi baskı yaratmadan uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Soundcore C40i, tek şarjla 10.5 saate kadar kesintisiz kullanım sunarken, şarj kutusuyla birlikte toplamda 42 saate kadar dinleme imkânı tanıyor. Serinin en premium modeli Soundcore AeroFit Pro, özellikle yoğun spor yapan profesyonel kullanıcıları, kulak içi kulaklıklardan rahatsız olan ama ses kalitesinden de ödün vermek istemeyen kullanıcıları hedefliyor. Kulak arkasına oturan esnek ve sabit kalan yapısı, tek şarjla 14 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 46 saate varan çalma süresi, IPX5 suya dayanıklılığı ve yüksek ses kalitesiyle profesyonel antrenmanlara uyum sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak en yeni model Soundcore AeroClip ise açık kulak teknolojisini çok daha ince ve şık bir tasarımla sunan yenilikçi bir alternatif sunuyor. Kulağa dışarıdan oturan tasarımı ile adeta bir aksesuar gibi görünürken, IPX4 sertifikalı suya ve tere dayanıklılığı sayesinde tempolu bir günün her anına uyum sağlıyor.