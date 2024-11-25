Londra'da şekerci açan Türk markası

Türkiye’nin köklü markalarından biri olan Şekerci Cafer Erol, yaklaşık iki yıl önce başlattığı uluslararası açılım stratejisiyle ürünlerini şimdi de Avrupa’ya taşıyor.

Şekerci Cafer Erol 218 yıllık geçmişini Londra'da açtığı yeni mağazasıyla Avrupa'ya taşıyor. Londra'nın prestijli bölgelerinden Knightsbridge'teki mağazanın açılışı özel bir davetle gerçekleşti.

Geçmişten gelen tecrübesini bugünün yenilikleriyle geleceğe taşıyan Şekerci Cafer Erol, bu sene Mart ayında Bakü’de açtığı mağazasıyla yurtdışına ilk adımı attı. Mağazanın açılış töreni, markanın 4. kuşak ve 5. kuşak temsilcileri Nurtekin Erol ve Hakan Erol’un ev sahipliğinde, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç, seyahat yazarı Serda Büyükkoyuncu, iş insanı Fatih Koca ve Prof. Dr. Ali Murat Soydan’ın katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 200 milyon TL'lik yatırımla hayata geçen proje, markanın Avrupa’ya açılımının ilk adımı oldu.

Şekerci Cafer Erol'un 5. kuşak temsilcisi Hakan Erol, markanın yurt dışı yatırım kararını büyük bir titizlikle aldıklarını vurguladı. Erol, “Yaklaşık iki yıl önce yurt dışına açılma politikamızı netleştirerek yurtdışı fuarlarına katılma kararı aldık. Beklentilerimizin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bugün Türkiye’deki mağazalarımıza gelen yabancı müşterilerimiz markamızı oldukça iyi tanıyor. 2024 Mart ayında Bakü’de açtığımız ilk yurtdışı mağazamızın ardından Kasım 2024’te Londra’nın en gözde bölgelerinden biri olan Knightsbridge’te dünyaca ünlü marka Harrods’ın hemen yanında yeni mağazamızı açtık. Bu yatırımımızı iş insanı Fatih Koca ve Prof. Dr. Ali Murat Soydan ile ortak olarak gerçekleştirdik. Hedefimiz Körfez bölgesinde, Avrupa’da ve Amerika’da büyümek. Bu büyümeyi her zaman kaliteyi en üst seviyede tutarak yapmayı planlıyoruz. 218 yıllık üretim ve satış tecrübemizle bu bölgelerde de üretim yaparak aynı lezzetleri orada da tattırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Londra’ya yaptıkları yatırımın sadece ticari değil aynı zamanda kültürel bir yatırım olduğunun altını çizen Hakan Erol, 218 yıllık miraslarının en değerli tatlarıyla Türk damak tadını burada yaşatmayı ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Erol “Önümüzdeki senelerde buradaki mağaza sayımızı altıya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada her Şekerci Cafer Erol mağaza açılışının bizim için kültür elçiliği görevimizi de yerine getirmek olacağını ve her adımımızda bu misyonu göz önünde bulunduracağımızı belirtmek isterim.” açıklamasında bulundu.

Hakan Erol, “Londra’daki mağazamızı Knightsbridge’te, Harrods gibi prestijli bir markanın yanında açmak bizim için stratejik bir karar. Burası hem yerel halkın hem de farklı ülkelerden gelen yabancıların ilgisini çeken bir lokasyon. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin markamıza kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olmamız, markamızın globalleşme sürecinde önemli bir adım. Knightsbridge aynı zamanda kaliteli ve lüks tüketimin merkezi olması bakımından da bizim için yerinde bir tercih.” diye konuştu.

Londra’daki mağazasında aynı zamanda bir kültür elçiliği misyonu da üstlendiklerinin altını çizen Hakan Erol konuyla ilgili “Buradaki mağazamız sadece ticari bir girişim değil, aynı zamanda Türk kültürünü tanıtma amacı da taşıyor. Bununla birlikte yılbaşı, paskalya, cadılar bayramı gibi özel gün kutlamalarını da tüm misafirperverliğimizle gerçekleştireceğiz. Mağazamızda bulunan VIP odalarımızda kişiye özel organizasyonlar da yapacağız' dedi.

Londra’daki mağazada en çok tercih edilen ürünler arasında lokumlar, akide şekerleri ve çikolatalar, çikolata kaplı tahinli gofretler, çikolata kaplı karameller ve fitil lokumlar yer alıyor.