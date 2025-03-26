Mudo'nun kurucusu Mustafa Taviloğlu’nun 20 yıllık hayali gerçek oldu

Mudo'nun kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, 20 yıllık sanat tutkusunu 2 bin 412 eseri kapsayan 'Bir Koleksiyoner Hikayesi' sergisiyle taçlandırdı. Sergi 30 Mart tarihine kadar açık...

Mustafa Taviloğlu, 1972 yılında Necdet Kalay’ın “Köy Evi” adlı eserini alarak başladığı koleksiyonerlik yolculuğunu tam 52 yıldır sürdürüyor.

Koleksiyonu Komet, Tom Deininger, Avni Arbaş, Aliye Berger, Cihat Burak, Ömer Uluç, Nejad Devrim, Pablo Picasso, Seçkin Pirim, Devrim Erbil, Hoca Ali Rıza ve Fahrelnissa Zeid gibi son 2 yüzyıla damgasını vurmuş pek çok sanatçının 2 bin 412 eserini kapsıyor.

Resim, yerleştirme, heykel, video, baskı ve dijital sanat gibi farklı disiplinleri bir araya getiren koleksiyon, Taviloğlu’nun deyimiyle 20 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmüş hali. İstanbul’da 7 farklı mekanda eş zamanlı olarak sergileniyor.

CEOLife Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Aydın Ayvacı'nın sorularını içtenlikle yanıtlayan ve sanat dolu yaşamına dair önemli detaylar paylaşan Mustafa Taviloğlu röportajını CEO LİFE DERGİSİ'NDEN OKUYABİLİRSİNİZ