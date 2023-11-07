Oasis Marina Yeni Foça açıldı

Türkiye'nin en yeni ve modern yat limanlarından Oasis Marina Yeni Foça, 10 ila 30 metre boyundaki yatların yıl boyunca, her türlü hava koşulunda güvenle ve konforla konaklaması için tasarlandı.

Türkiye'nin en yeni ve modern yat limanlarından Oasis Marina Yeni Foça, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açıldı. Güvenliğin en yüksek seviyede sağlandığı zemine çakılmış çelik kazıklara bağlı yüzer iskelelere sahip Oasis Marina Yeni Foça, 10 ila 30 metre boyundaki yatların yıl boyunca, her türlü hava koşulunda güvenle ve konforla konaklaması için tasarlandı.

Deniz park kapasitesi 245, kara park kapasitesi de 100 yat olarak planlanan Oasis Marina Yeni Foça’nın açılış töreninde konuşan Abdulkadir Uraloğlu, Ayvalık ile Çeşme arasında bugüne kadar bir yat limanı olmadığını ve Oasis Marina'nın bu anlamda çok değerli bir noktada bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, Oasis Marina’yla Kuzey Ege'ye yeni bir denizcilik merkezi eklendiğinin altını çizdi.

Oasis Marina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Emre Kazan ise Oasis Marina’yı yeni teknolojiler ile yat turizmini birleştiren, dünya standartlarında ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla, beş çıpalı bir marina olarak tasarladıklarını söyledi. Oasis Marina Yeni Foça projesini, yüzde 100 özsermaye ile tamamlayarak hizmete açtıklarını ifade eden Kazan, sektördeki yeni fırsatlara da sıcak baktıklarını belirtti.

Yatırımcı firmalar; Desird ve Antmarin'in yönetim kurulu başkanları Ender Kazan ve Hasan Akıncıoğlu ile Oasis Marina Yeni Foça Danışmanı Burak Çavuş'un eşliğinde marinanın cazibe alanlarını gezen Uraloğlu, "Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen, doğa dostu yat limanı projemizle, halkımıza, açık restoran, kafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları ile eksiksiz bir yaşam merkezi de kazandırmış olduk" dedi.

Yatçılık sektörünün bilinen isimlerinden, Oasis Marina Müdürü Umut Tepedelenlioğlu; yatçılık dünyasında hızla tanınan yeni rota Oasis Marina Yeni Foça’nın Kuzey Ege'nin en gözde yat limanlarından biri olarak şimdiden dikkat çekmeye başladığını vurguladı.

İZMİR ŞEHİR MERKEZİNE 30 DAKİKA MESAFEDE

Deneyimli ve dinamik kadrosu sayesinde hem keyifli hem de çok güvenli bir marina deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi olacak Oasis Marina Yeni Foça, tüm deniz severleri Ege'nin eşsiz ruhunu doyasıya yaşamaya davet ediyor. İzmir şehir merkezine 30 dakika mesafede bulunan Oasis Marina Yeni Foça, mağazaları, restoranları, kafeteryaları, fitness ve SPA merkezi, yüzme havuzu ve tenis kortu gibi özel imkanlarıyla deniz tutkunlarının yanı sıra bölge halkına da özel bir deneyim sunuyor. Oasis Marina Yeni Foça’da İzmir'in önde gelen markalarından Goche's Cafe ve Irish Pub, CarrefourSa Marina Premium, Petrol Ofisi ve Sfit Welness & Spa, Fitness gibi işletmeler ve markalar hizmet veriyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET

Dünya standartlarında, 5 çıpalı bir marina olan Oasis Marina Yeni Foça, 50 metre uzunluğa kadar olan yatlara hizmet verebilecek özel yakıt ikmal ve atık su alım tesislerine sahip olmasıyla da fark yaratıyor. Helikopter iniş alanıyla modern bir marina için gerekli olan tüm hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunma konusunda iddialı olan Oasis Marina Yeni Foça, yatçılara, teknelerini karaya alıp, tüm bakım ve onarım işlemlerini, yat kara park alanında bulunan, tecrübeli firmaların irtibat ofisleri ve atölyelerinde güvenle yaptırabilecekleri bir altyapı da sunuyor. Oasis Marina Yeni Foça’da bulunan ve yatların karaya alınmasında kullanılacak Travel Lift 110 tonluk kapasitesiyle, lift havuzu ise 8 metrelik eniyle dikkat çekiyor.

11-12 KASIM’DA OASİS MARİNA ATATÜRK KUPASI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu arada kış sezonuna anlamlı bir yarışla merhaba demeye hazırlanan Oasis Marina, 11-12 Kasım’da ‘Oasis Marina Atatürk Kupası’na ev sahipliği yapacak. EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü) ve TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) iş birliği ile düzenlenen yarışlara katılacak yelkenli teknelerin 4-19 Kasım tarihleri arasında misafir edileceği ‘Oasis Marina Atatürk Kupası’ 11 Kasım’da Eski Foça Coğrafi Rotası, 12 Kasım’da ise Tavşan Adası Coğrafi Rotası’nda gerçekleşecek.