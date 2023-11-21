Açıldığı günden itibaren İstanbul yeme & içme hayatının en çok konuşulan mekanı olmayı başaran ve bir yılda 70.000 kişiyi ağırlayan ‘Olden 1772’ 1. yaşını kutladı.

İş dünyası, cemiyet hayatı, gastronomi tutkunları, lezzet arayanlar ve yurt dışından gelen yabancı konukların favori restoranları arasında yerini alan Olden 1772, Google’da en çok aratılan isimlerden biri oldu.

Hafta içi 2 oturum, hafta sonu 3 oturumla misafirlerini ağırlarken yeme içme kültürüne de yeni bir disiplin getiren Olden 1772, kahvaltısı ve öğle yemekleri ile de iddialı…

Anadolu’nun Geleneksek Tatları Dünya Mutfağı ile Buluşuyor

Mutfağının genç şef Aykut Can Akın ve ekibine emanet olduğu Olden, göze ve damağa hitap eden özel tabaklarla lezzetseverlere tam bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Anadolu’nun geleneksel tatlarını dünya mutfağı ile buluşturan şef, özgün tatlara imza atıyor. Sürdürülebilir tarım sertifikası olan ve gıda kodeksine uygun tedarikçiler ile çalışan Akın, mutfağında coğrafi işaretli ürünler kullanmaya özen gösteriyor. Yeşil zeytin Hatay’dan, nar ekşisi Harran’dan, domatesler Bursa’dan, baharatlar ise Mısır Çarşısı’ndan tedarik ediliyor. Ürünler mevsimine göre seçiyor ve menü yılda 3 kez yenileniyor.

Güne muhteşem bir Olden kahvaltısı ile başlamak isteyenler için; peynir-zeytin çeşitleri, kiraz domates, Çengelköy salatalık, böğürtlen marmelatı, süt reçeli, dereotlu poğaça, simit, yumurtalı ekmek, pişi ve menemeni ile öne çıkan Serpme Türk Kahvaltısı doğru seçenek oluyor. Kahvaltının olmazsa olması demlenmiş çay ve taze sıkılmış portakal suyu ikramlar arasında. Eggslut Mantar, Eggslut Avokado, Eggslut Bacon ve Eggslut Füme Somon gibi Ekmek Üstü Lezzetler, kahvaltıyı daha da zenginleştiriyor. Kahvaltı sonrası ise bir fincan kahve ve pancake ile Olden’ın ferah avlusunda keyif zamanı başlıyor.

Kış Menüsü Özgün Tatları ile İddialı

Lezzetli mezeler, soğuk başlangıçlar, atıştırmalıklar ve salatalardan oluşan öğle ve akşam yemeği seçenekleri, zengin kırmızı et, beyaz et, deniz mahsulleri, taze sebzeler, spesiyal kokteyller ve enfes tatlılar deneyimleyen tüm misafirlerin övgüsünü kazanıyor. Başlangıç olarak; Olden Carpaccio, Keçi Payniri & Pancar, Turşulu Kayıntı, Karides Tartar ve Levrek Ceviche öne çıkıyor. Anadolu Mutfağının geleneksel tatlarından humus, erişte, mantı ve sarma; Kokoreç Uykuluk & Humus, Kalamar & Erişte, Çıtır Mantı ve Pazı Sarma olarak gastronomi dokunuşları ile zenginleşiyor. Odun Ateşinden Dana Yanak, Güngörmez, Odun Ateşinden Kuzu İncik & Keşkek, Izgara Levrek ve Fener Kavurma ana yemeğin favori lezzetleri arasında. Bu lezzetleri yemekleri enfes bir tatlı ile sonlandırmak için; Çıtır Baklava, Orman Meyveleri Sabayon, Trigona ve Çikolatalı Islak Kek muhteşem bir seçenek oluyor. Yemek öncesi sunulan özel kokteyller, yemeğe eşlik eden içecek çeşitliliği ve yemek sonrası özel tariflerle hazırlanan muhteşem kokteyller ise Olden 1772’nin bir başka iddiası… Çeşni, Yula, Elez, 1772, Iraz, Banı Çiçek, Beylem ve Almila, Olden’ın imza kokteylleri arasında.

‘Olden’ Tarihsel Yolculuğuna Devam Ediyor

Tarihi Muhsinzade Han’da yarattığı muhteşem başarıyı yepyeni bir mekanda hayata geçirmeye hazırlanan Alper Karavar ve Gürol Yığar, yine tarihin izlerini sürmeye devam ediyor. Mimar Sinan tarafından yapılan ve 550 yıllık tarihi ile İstanbul’un en eski eserleri arasında yer alan ‘Kapıağası Yakup Ağa Hamamı’nı Olden 1545 ismi ile açacak olan genç girişimciler, çok özel bir mimari ve dekorasyonla mistik ve büyüleyici bir yemek deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin değil dünyanın konuşacağı bir restoran iddiası ile yatırımı gerçekleşen mekan kasım sonu hizmet vermeye başlayacak. Kasım ayında 2 yeni restoranla daha İstanbul gastronomi dünyasında ses getirmeye hazırlanan Gen Group, dünya ve İtalyan mutfağından özel lezzetler sunacak.

Gen Group’dan Yeme-İçme Sektöründe Vizyoner Yatırımlar

Gen Group, genç yatırımcılar Alper Karavar ve Gürol Yığar’ın ortaklığında yeme-içme, turizm, tekstil, art-work ve teknoloji üzerine çok farklı noktalarda yer alan dinamikleri sektörlerinin en iyisi olarak, yenilikçi ve vizyoner bir bakış açışıyla buluşturuyor. Gen Group; yılın en popüler mekânı Olden 1772; tarihi yarımada manzarası ve özel menüsüyle Mesai Karaköy; tasarım, sanatsal dekor markası Checkmate Art; üst segment tekstil markası Checkmate Moda, Çeşme’de özel bir tatil deneyimi vaat eden Voger Alaçatı otelleri ve İtalyan kahvesi sunan Genova 1050 olmak üzere farklı markaları bünyesinde barındırıyor. Yenilikçi, vizyoner ve istikrarlı oluşumlarla; yeme-içme sektörünün en iyisi olmayı hedefleyen Gen Group, 2023 yılının sonlarına doğru yine İstanbul’un kalbinde yer alan, farklı konsepte üç restoran yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.