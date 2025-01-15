Robot teknolojisi fizik tedavide etkili oluyor

Robotik rehabilitasyonla ilgili son tedavi yöntemleri ile yatağa bağımlı hastalar adım atabilir hale gelebiliyor.

Teknolojinin sağlık alanındaki yeni uygulamalarının tanıtıldığı etkinlikte konuşan Liv Hospital Vadistanbul Genel Müdürü Dr. Akif Benk, “Nöroloji hastalarından inme hastalarına, ortopedik yakınmaları olan hastalardan ameliyat sonrası rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazede hastalarımızı günlük yaşantılarına tekrar geri döndürmeyi hedefleyen robotik tedavi yöntemlerinin hastalar üzerindeki etkilerini gördüğünüzde sonuçlara inanmayacaksınız. Yürüyemeyen bir hastanın robotik tedavi süreci sonrasında ayağa kalkarak günlük işlerini yapabilecek duruma gelmesi bizi inanılmaz mutlu ediyor” dedi.

Tıbbın birçok alanında akıllı uygulamaların başladığını, fizik tedavi alanında da robotik teknolojilerin kullanıldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Muhsin Doran, bu sayede hastaların yaşam kalitesini artırabildiklerini belirtti. 19 yaşında kaza geçiren ve leğen kemiğinden ve omurgasından çok ciddi zararlar alan bir hastanın durumunu paylaşan Dr. Doran, tedavi sonuçlarına ilişkin şunları söyledi: “Hastamız iki bacağını hareket ettiremiyordu ve yatağa bağımlıydı. Ameliyatlardan sonra uyguladığımız fizik tedavi sonrasında adım atabilir hale geldi. Bu tedavi yöntemlerini kullanmasaydık eklemlerinde kısıtlanmalar, tedavi sürecinde ağrılar ve tedavinin uzaması gibi bazı sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Uyguladığımız tedavi ile bunların hiçbirini yaşamadı. Tabii ki daha gidilecek yolu var ama bağımsız yaşam kalitesi oldukça artmış durumda.”

Prof. Dr. Öztürk: “Hastalarımız iyi ki bu teknoloji var diyecek”

TAMEV Derneği Kurucu Başkanı Nuray Marçak’ın teşekkür konuşmasından sonra söz alan Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk ise günümüzde sağlık alanında pek çok tedavinin robotlar sayesinde daha doğru ve etkin yapılabildiğine dikkat çekerek, “Kişiye özel rehabilitasyon kavramı günümüzde daha çok önem taşıyor. Bugün gelinen noktada robotik tedavide pek çok branşın ortak çalıştığını görüyoruz. Fizyoterapistler, psikologlar, ilgili branşların hekimleri ve dil terapistleri gibi… Bu robotlarla ilgili temel amacımız tabii ki hastalarımızı yürütebilmek ama bunlarla ilgili verileri toplamak ve teknolojiyi geliştirmek de bir gereklilik. Sadece robotu kullanmak değil onu geliştirmek ve modifiye etmek de yapacağımız işler arasında. İşin sonunda da hastalarımız iyi ki bu teknoloji var diyecek” şeklinde konuştu.

Hastalar motor fonksiyonlarını geri kazanabiliyor

Liv Hospital Vadistanbul’da kullanılmaya başlanan ve tedavinin etkinliğini artıran robotik teknolojiler, hassas sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Robotik rehabilitasyon, hastanın yaptığı her hareketi ayrıntılı ve titiz bir şekilde izleyerek tedavi sürecini kişiselleştiriyor. Böylelikle hedefe yönelik yapılan egzersizlerle daha iyi sonuçlar alınıyor. Rehabilitasyon sürecini hızlandırmak, bireyselleştirmek ve izlemek için de kullanılan robotik tedavi, hastanın motor fonksiyonlarını geri kazanmasına olanak sağlıyor. Robotik rehabilitasyon sürecinde, hastanın yaptığı her hareket hassas bir şekilde izleniyor ve elde edilen veriler, hareket bozukluklarını tespit etmek ve tedavi süreçlerini kişiselleştirmek için kullanılıyor. Hastanın beyin fonksiyonlarını yeniden organize etmek amacıyla hedefe yönelik egzersizler sunuyor. Bu egzersizler, beynin sağlıklı kısımlarını devreye sokarak hasarlı bölgenin fonksiyonunun üstlenmesini teşvik ediyor.