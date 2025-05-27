Safi Holding'in mutlu günü

İş dünyasının önemli simalarından, Safi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Said Safi ve Betül Berran Ortanç görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

27.05.2025 13:55:270
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Safi Holding'in mutlu günü

24 Mayıs Cumartesi günü Tersane İstanbul’da gerçekleşen düğüne iş, siyaset, sanat dünyasının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1000 kişinin davetli olduğu ve kokteyl eşliğinde başlayan düğünün nikah merasiminde oldukça geniş bir nikah şahidi listesi vardı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in kıydığı nikâha, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, iş insanı Ali Ağaoğlu, iş insanı ve aile dostları Alexei Dyupin, Said Safi’nin kız kardeşi ve Rita Clinic’in kurucu ortaklarından Cansu Safi ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi şahitlik ettiler.

Liman işletmeciliği, deniz hizmetleri ve armatörlük, çimento üretimi gibi birçok sektörde yer alan Safi Holding’in ortaklarından Cengiz Safi’nin oğlu Said Safi’ye bu mutlu gününde iş, siyaset, spor ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de eşlik etti.

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