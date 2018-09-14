Sağlık peşinde

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Ahmet Özokur, Ülker Ailesi’nin üçüncü kuşak temsilcisi. Bir dönem grubun teknoloji ve çikolata işlerini yöneten 37 yaşındaki Özokur, 2 yıl önce holdingdeki profesyonel yöneticilik görevlerinden ayrılıp tutkunu olduğu teknoloji işleriyle ilgilenmek için kendi şirketini kurdu. En büyük hobisinin fütüristik konular ve yeni teknolojilerle ilgilenmek olduğunu söyleyen Özokur, iş alanını da bu konuda seçti. Ülker’deki yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini belirten Özokur, artık vaktinin büyük kısmını teknolojiyle ve start up’larla iç içe geçirdiğini söylüyor. “Teknolojiye çok meraklıyım, teknolojiyle yaşıyorum” diye konuşuyor. Dünyada teknolojiyle ilgili yeni ne çıktıysa yakından takip ediyor. Özokur’un son dönemdeki en büyük merakı ise yeni Tesla arabası. Tesla’yı alır almaz söküp parçalarını incelediğini belirten Özokur, teknolojiye olan merakı nedeniyle kodlama öğrenmeye de başladığını söylüyor. İnternet üzerinden 100 TL ödeyip kodlama eğitimi aldığını anlatan Özokur, “Oğlum da benim gibi teknolojiye meraklı. İleride yazılımcı olmak istiyor” diye konuşuyor. Teknolojinin yanı sıra son dönemde sağlıklı beslenme konusuna da merak saldığını söyleyen Özokur, evinde peynirini, yoğurdunu ve ekmeğini kendisi yapıyor. Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak 34 kilo veren Vera Capital Yönetim Kurulu Başkanı ve Ülker Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özokur ile Çengelköy’deki evinde teknoloji tutkusunu ve sağlıklı yaşam ritüellerini konuştuk:

Yıldız Holding’deki son göreviniz neydi?

2015’te holdingden global sinerji başkanı olarak ayrıldım. Godiva, Ülker, United Biscuits arasındaki sinerjilerden değer yaratma sorumluluğu bendeydi ve yaklaşık 500 milyon dolarlık iş hacmini yönetiyordum.

Neden ayrıldınız?

İşlere erken yaşlarda tepeden bakmaya başladım. Karakterim ve genetiğim nedeniyle işlerin içinde çok fazla olmayı seven biriyim. Detaylara, hamura, ürüne, tüketiciye ve teknolojiye dokunmayı seviyorum. Holding içinde yükseldikçe kademeler içinde kayboluyorsunuz. Sizden beklenen de biraz daha vizyoner ve global bakmanız oluyor. Ancak içinizdeki bir taraf sizi aşağı çekiyor. Bunu çok fazla hissedince ayrılmam gerektiğini gördüm ve 2 yıl önce aileden izin alarak teknolojiyle ilgili bir yolculuğa çıktım.

Neden teknoloji?

Fütüristik konulara ve teknolojiye çok meraklıyım. Teknolojiyle yaşıyorum. Zaman içinde fütüristik konular ve yenilikler en büyük hobim oldu.

Teknoloji tutkunuzla ilgili ne yapıyorsunuz?

Elektrik elektronik mühendisi ya da yazılımcı değilim. Ancak 2015’te kurduğum Vera Capital ile yurt dışında ve Türkiye’de potansiyel gördüğüm teknolojiyle ilgili start up’lara yatırım yapıyorum. Bu sayede yeni teknolojiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip etmiş oluyorum. Ayrıca teknolojiyle ilgili çok kitap okuyorum. Yazılım geliştiricilerin dünyasını öğrenmek ve girişimcilere örnek olması için kendim Apple üzerinden bir yazılım geliştiriyorum.

Ne konuda yazılım geliştiriyorsunuz?

Yazdığım aplikasyonun konusu mikro kredi ve fintechler üzerine. Akıllı telefonlar üzerinden mobil ödeme ve mobil kredilendirmeyi sağlıyor. İçinde blockchain teknolojisi var.

Neden böyle bir uygulama geliştiriyorsunuz?

Denemek için yapıyorum. Benim için pazara çıkması çok önemli değil. Hobi için yapıyorum. Bu şekilde bir yazılım geliştiricinin dünyasını öğrenmek istiyorum. Ben de kendi yazılımımı geliştirirken oldukça zor bir dünyaları olduğunu gördüm.

Başka hobileriniz var mı?

Yenilikler ve fütüristik konuları takip etmek en büyük hobim. Yeni ürün ve teknolojiler çıkınca hemen gidip satın alıyorum. Yeni ne varsa mutlaka bende vardır. Tesla çıktı hemen aldım. Yeni olduğu için böyle bir merakım var.

Neden?

Yeni teknolojik araçların nasıl çalıştığını çok merak ediyorum. Bunları aldığımda nasıl yapılıp tasarlandıklarını anlamak için açıp söküyorum. Tesla’yı da aldıktan sonra her tarafını kurcaladım. Teknoloji benim için ciddi ve büyük bir hobi.

Başka hobileriniz var mı?

Evet, tarıma, alternatif ve sağlıklı gıda konusuna çok kafamı taktım. Sağlıklı yaşam sistemine geçerek 34 kilo verdim.

Sağlıklı yaşam için ne yapıyorsunuz?

Yediklerime içtiklerime çok dikkat ediyorum. Evde kendim de sağlıklı ürünler yapıyorum. Artık yoğurt mayalamaya bile başladım. Kendi kendimin doktoruyum. Vücudumu iyi dinliyorum. Ona göre besleniyorum.

Çikolata da yemiyor musunuz?

Çikolata bol bol yiyorum ancak aşırı şeker tüketmiyorum.

Spor yapıyor musunuz peki?

Her gün yoga yapıyorum, yüzüyorum. Kendi peynirimi, ekmeğimi evde kendim yapıyorum. İnternetten organik besin üreten çiftliklerden sipariş verip buralardan alışverişimi yapıyorum. Özellikle Ege tarafındaki yerleri tercih ediyorum. Balıkesirli olmamıza rağmen tanıdıktan ürün satın almıyorum. İnternet üzerindeki girişimcilerden alıyorum. Böylece bu girişimcileri tanıma fırsatı buluyorum. Tarım ve tarımın üzerine inşa edilen yeni teknoloji alanlarına yatırım yapabilirim.

Peyniri nasıl yapıyorsunuz?

Kefirle quark peyniri yapıyorum. Probiyotik açısından oldukça zengin bir peynir oluyor.

Yemek de yapar mısınız?

Yemek pişirmek, çikolata yapmak benim için çok büyük bir tutku. Evde güzel bir mermerim var, bunun üzerinde hala çikolata yapıyorum.

Yoga ve yüzme dışında başka hangi sporları yapıyorsunuz?

Bisiklete binmeyi seviyorum.

Bir rotanız var mı?

Caddebostan sahil yolunda bisiklete biniyorum. Fenerbahçe Orduevi’nden Pendik Marina’ya kadar gidiyorum. 45 kilometrelik bu parkuru hafta sonu erken saatte yapıyorum. Bunun dışında haftada 1-2 gün tenis oynamaya çalışıyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyorum.