Sevgililer Günü'ne özel rotalar

14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesi, çiftlere kısa bir tatil planlama imkanı tanıyor. Obilet, araç kiralama ve otel rezervasyonlarında sunduğu indirimlerle tatili daha ekonomik hale getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Obilet Sevgililer Günü'ne özel tatil rotaları ve konaklama fırsatlarını derledi.

Sevgililer Günü'nde İstanbul'a yakın romantik bir tatil yapmak isteyenler için araç kiralama hizmetlerinde "14SUBAT" kodu ile yüzde 30 indirim sağlanıyor. Otel rezervasyonlarında ise "SUBAT2025" kodu kullanılarak yüzde 20'ye varan indirimden yararlanılabiliyor.

Obilet'in önerileri arasında doğayla iç içe ve romantik atmosferiyle dikkati çeken destinasyonlar yer alıyor. Sapanca Gölü, huzurlu ortamı ve göl kıyısındaki butik otelleriyle çiftlerin ilgisini çekerken, Ağva doğal güzellikleriyle farklı bir alternatif oluşturuyor.

Kış turizmini tercih edenler için Uludağ kayak imkanlarıyla öne çıkarken, çam ormanları ve göl manzarasıyla Abant doğaseverler için ideal bir gezi rotası olarak öneriliyor.

Kapadokya ise sıcak hava balonu turları ve mağara otelleriyle romantik bir tatil deneyimi sunuyor.