Sivil Toplum Gönüllüleri, 100.yıl anısına Bakü'de buluştu

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, yardım gönüllüleri tarafından Bakü’de anlamlı bir etkinlik organize edildi.

9.11.2023 13:35:000
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Sivil Toplum Gönüllüleri, 100.yıl anısına Bakü'de buluştu

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 100’üncü doğum günü ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının aynı zamana denk gelmesi vesilesiyle yardım gönüllüleri tarafından Bakü’de anlamlı bir etkinlik organize edildi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Millet Meclisi Şurası Başkanı ve Milletvekili Melahat İbrahimgızı’nın yanı sıra Ebru Kain, Nilüfer Çevikel, Demet Sabancı, Monik İpekel, Liv Bonadea ve Nigar Helmi gibi iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.  

KADIN GİRİŞİMCİDEN DAYANIŞMA SÖZÜ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, toplum gönüllüsü Monik İpekel’in düzenliği yardım etkinliğine katılan Kain Yapı AŞ. Kurucusu Ebru Kain deYaşat Fonu aracılığıyla kış aylarına girmeden, ihtiyaç sahibi binlerce çocuğa mont ve bot yardımında bulunacağını söyledi. Azerbaycan'daki anne ve çocuklara düzenli olarak yardımda bulunan Liv Hospital Grubu, ihtiyaç sahibi annelerin sağlık taramalarını üstleniyor.


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