Slava’s Snow Show Zorlu PSM’de Başlıyor

1993’ten bu yana 120’den fazla ülkede sahne alan ve “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan, Slava’s Snow Show Piu Entertainment Zorlu PSM’de başlıyor.

1993’ten bu yana 120’den fazla ülkede sahne alan ve “Dünyanın en iyi palyaçosu” olarak tanımlanan, her yaş grubunun keyifle izleyeceği en ilham verici gösteri Slava’s Snow Show Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla dördüncü kez Zorlu PSM’de başlıyor!

Her saniyesinde karla ve sihirle dolu bir dünya sunan Slava’s Snow Show, 5-9 Şubat arasında sadece 8 gösteriyle seyircilerini eğlenceli, teatral ve şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Dünyanın en önemli performans sanatçılarından Slava Polunin ve ekibi, 05 – 09 Şubat 2025 tarihleri arasındaki 5 gün boyunca toplam 8 performansla sadece Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde her yaştan binlerce izleyiciyi benzersiz bir masalın kahramanı haline getirecek.

İzleyicinin hayal gücünü zorlayan, 40 yıldır ‘’Palyaçoluk Sanatı’’ üzerinde ustalaşan ve kurduğu Palyaçolar Akademisi'nde yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi ile kocaman bir aile haline gelen Slava Polunin'in harikalar dünyasında her yaştan izleyici kendini bulabiliyor. 30 yılı aşkın süredir 12.000’den fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan büyülü gösteri Slava’s Snow Show, Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla 5-9 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcel Sahnesi’nde sahnelenecek.