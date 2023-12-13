Sürdürülebilir turizmde yeni otel yatırımları geliyor

BN Hotel Thermal&Wellness Hotel Genel Müdürü Suat Delidere,“İlk etapta 3 ardından 5 otele ulaşacağız. Kendi elektriğimizi üretmek için de 5 milyon dolarlık GES yatırımı hedefliyoruz” dedi.

BN Hotel Thermal&Wellness Hotel Genel Müdürü Suat Delidere, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağlık ve sürdürülebilirlik odaklı otel yatırımlarının devam edeceğini söylüyor. Delidere, “İlk etapta 3 ardından 5 otele ulaşacağız. Kendi elektrik ihtiyacımızı karşılamak üzere 5 milyon dolarlık bir GES yatırımı hedefliyoruz” diyor.

Sürdürülebilir turizm, son 3 yılın en önemli turizm trendi. Bu kapsamda hayata geçirilen önemli yatırımlar var. Bunlardan biri de yıllardır yüksek potansiyeline rağmen turizm kenti olarak öne çıkmayan Mersin’de turizme kazandırıldı. Kahramanmaraşlı sanayiciler Balsuyu ve Narlı aileleri, BN Hotel Thermal&Wellness’ı 2020 yılında 350 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdi. Yılda yaklaşık 250 bin kişi ağırlama kapasitesi ile Mersin turizmine katkıda bulunan otel, yurt içi ve yurt dışından turist ağırlıyor.

BN Hotel Thermal & Wellness, İçmeler mevkinden doğan 6268 mg/lt mineral değeriyle Türkiye’nin en değerli termal kaynağını “Luxury thermal” konseptiyle turizme kazandırdı. BN Hotel Thermal & Wellness Hotel Genel Müdürü Suat Delidere, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağlık ve sürdürülebilirlik odaklı otel yatırımlarının devam edeceğini söylüyor. “Türkiye çapınca bir zincir olma hedefiyle çıkılan bu yolda ilk etapta 3 ardından 5 otele ulaşma hedefimiz var” diyen Delidere, 2024’ün turizm açısından kolay olmayacağını, işletme olarak beklentilerinin ise ortalama yüzde 60 büyüme olduğunu belirtiyor. Delidere, “Sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kendi elektrik ihtiyacımızı karşılamak üzere 5 milyon dolarlık bir GES yatırımı hedefliyoruz. Aynı zamanda geri gıda atıklarını kompost olarak değerlendiriyoruz, tüm plastik atık, cam ve diğer materyalleri geri dönüşüme kazandırıyoruz” diyor.

BN Hotel Thermal & Wellness Hotel Genel Müdürü Suat Delidere ile söyleşimizden öne çıkan konu başlıkları ise şöyle:

“TERMAL SUYUN KAYNAĞINDAYIZ”

Mersin’deki ilk otelimizde 11.500 m2 alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sını yarattık. İçinde tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlıyoruz. Doğal kaynağından gelen su mineral zenginliğini koruyarak hem banyo hem de içme kürü olarak kullanılıyor. Turizm sektörünün en önemli ödüllerinden QM Tourism Awards’tan Türkiye’nin en iyi QM SPA & Wellness Luxury ödülünü, TripAdvisor'dan ise Travelers Choise 2023' ödülünü aldık. Otel misafirlerinin ve turizm sektörü profesyonellerinin oylarıyla belirlenen, 2023 World Luxury SPA Awards’da 3 farklı kategoride ödüle layık görüldük.

TOHUMDAN ŞİFAYA

Kendi topraklarımızda tarım yapıyoruz. Tohumdan başlayarak ürettiğimiz besin kaynakları ile mutfağı zenginleştiriyoruz. Sağlıklı yaşamın sağlıklı beslenmeden kaynaklandığı düşüncesiyle topraklarımızda yetişen zeytin ve narenciye ağaçlarının meyvelerini mutfağımızdan misafirlere ulaştırıyoruz. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyumuzla Türkiye’de ayrıcalıklı oteller arasında yer alıyoruz. BN Hotel Thermal & Wellness’ın havuzlarında termal su, 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlerine sahip. Doğal kaynağından gelen su, doğadan geldiği gibi, arındırılmadan, karıştırılmadan ve bekletilmeden; en saf haliyle doğal mineral zenginliği korunarak misafirlere sunuluyor. Doğal kaynak suyu 44° ile 430 m derinlikteki kuyudan çıkıp 1500 m uzunluğundaki borularla ısıtma ve soğutma işlemi yapılmaksızın mineral değerlerini kaybetmeden 41° de termal havuzlara aktarımı sağlanıyor. Bu suyun 6268 mg/lt mineral değeri ile pek çok hastalığa şifa olduğu bilinmekte.

Bütünsel sağlık anlayışı ile hazırlanmış kişiye özel programlar ile ayrıcalıklı bir SPA deneyimi yaşatıyoruz. Şifalı su ile yenilenen ve canlanan beden, uzman desteği verilen özel masajlar ve bakımlar sonrası tam rahatlamaya ve ruhsal dengelenmeye kavuşuyor.

“HEDEFTE 5 OTEL VAR”

Mersin, Akdeniz Bölgesi'nin ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip. BN Hotel, bugüne kadar deniz ve güneşi ile öne çıkan Mersin’e termal değeri de ekleyerek yeni bir destinasyon turizmine kapı açtı. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yakında açılması ve charter uçuşların olması ile otelcilik ve turizm sektöründe önemli bir büyümeyi tetikleyecek ve bu destinasyonun cazibesini daha da artıracak. Sağlık ve deneyimsel turizmin sunabileceği geniş yelpazenin çok kıymetli bir unsur olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağlık odaklı otel yatırımlarımız devam edecek. Türkiye çapında bir zincir olma hedefiyle çıkılan bu yolda ilk etapta 3 ardından 5 otele ulaşma hedefimiz var. Bölgenin termal değerinin Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesindeki ülkelere tanıtılması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 2024 yılı turizm açısından kolay olmayan bir yıl olacak fakat beklentilerimiz dolulukların artacağı yönünde. Biz işletme olarak ortalama yüzde 60 büyüme ön görüyoruz.