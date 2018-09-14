"Tatil günüm yok"

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Esas Gayrimenkul’ün CEO’su Kazım Köseoğlu, iş dünyasının duayenlerinden Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı’nın en büyük torunu. Holdingin 2,8 milyar değerindeki gayrimenkul portföyünü o yönetiyor. Son dönemde iş dünyasının genç ve başarılı isimleri arasında gösterilen Köseoğlu, Avusturya Lisesi mezunu. Ardından ABD’nin prestijli okullarından Brown Üniversitesi’ni bitiriyor, üniversiteden sonra da New York’ta JP Morgan’da staj yapıyor. Bankacılığın kendisine göre olmadığını anlayınca gayrimenkul sektörüne yöneldiğini söyleyen Köseoğlu, 35 yaşında iki erkek çocuk babası. Yoğun iş temposuna ve seyahatlerine rağmen ailesi ve işi onun her şeyi. Bu nedenle işi ve ailesini birbirinden ayırmadığını söylüyor. Küçüğü 2,5, büyüğü 4,5 yaşında olan oğulları ve eşiyle mutlu bir aile hayatı olduğunu anlatan Köseoğlu, “İş seyahatlerime mutlaka eşim ve çocuklarımla gidiyorum” diyor. “Eşimle çocukları yetiştirirken en önemli önceliğimiz onların iyi bir eğitim almasını sağlamak” diyen Köseoğlu, bir de çocukların şımarık yetişmemesine dikkat ettiklerini belirtiyor. Haftanın en az iki günü kick boks yapan, bir günü de eşiyle birlikte yogaya ayıran Köseoğlu, kalan vaktini ise dayısı Ali Sabancı ve kuzenleriyle birlikte Galatasaray maçlarına giderek değerlendiriyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esas Holding CEO’su Kazım Köseoğlu ile iş dışı hayatını, eşi Irmak Köseoğlu ile çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini konuştuk:

İş ve özel hayatı nasıl dengeliyorsunuz?

İşle özel hayatın tam dengelenebileceğini düşünenlerden değilim. Pazar günü diye iş yapmayacak halimiz yok, herkes çalışıyor. Benim şöyle bir mottom var: “24 saat içinde e-postalarıma cevap vermiyorsam bana bir tane daha mail atın” diyorum.

Neden?

Cevaplamak için tatilde olmam çok önemli değil, çünkü işlerin benden bağımsız yürüdüğünü bilsem de bazen benim vermem gereken kararlar oluyor. Ayrıca tatilde de olsam insanları bekletme lüksümün olmadığına inanıyorum.

Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?

Vaktimin yüzde 95’ini gayrimenkul yüzde 5’ini de holding işleri alıyor. Haftada 7 gün çalışıyorum. Yaptığım işi çok sevdiğim için “bugün çalışmıyorum” dediğim “tatil günüm” diye bir olayım yok.

Peki, nasıl dinleniyorsunuz?

Seyahat ve spor en büyük hobilerim. Özellikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Eşim ve çocuklarla çok düzenli seyahat programlarımız var. Geçen ay, çocuklarla 4 günlüğüne Uzakdoğu’ya gittik. Ailece yaptığımız seyahatler bizim için çok önemli.

Kaç çocuğunuz var?

Murat ve Hakan adında iki oğlum var. Büyüğü 4,5, küçüğü ise 2,5 yaşında.

Çocuklarla birlikte en sevdiğiniz seyahat ve tatil destinasyonları hangileri?

Çocuklarla yılda bir defa kasım ayında bir tatil planlıyoruz. En sevdiğimiz tatil rotası ise Seyşeller. Çünkü Seyşeller’de her şeyi birlikte yapma fırsatı bulabiliyoruz.

Çocuklarla seyahat etmenin dışında başka neler yapıyorsunuz?

Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısıyız. İşim dolayısıyla Anadolu’daki pek çok AVM yatırımlarımızı ziyaret etmem gerekiyor. Oğullarım da benimle alışveriş merkezine gelmeyi seviyor.

Ne sıklıkla onları AVM’ye götürüyorsunuz?

Düzenli olarak alışveriş merkezlerimizin bulunduğu Bolu ve İzmit’e gidiyorum. Bu zamanlarda onlar da benimle geliyor. Onlar için gittikleri AVM’nin İstanbul dışında olması fark etmiyor. Aslında onların tek derdi oyuncakçıya gidebilmek, pizza yemek ve oyun alanına gitmek.

Çocuklarla kaliteli vakit geçirmek için başka nelere dikkat ediyorsunuz?

Çocuklarla mümkün olduğunca vakit geçirmeye çalışıyorum. Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerinde beraber olmaya özen gösteriyorum.

Spor hobim dediniz. Hangi sporlarla ilgilsiniz?

Haftada 3 gün düzenli kick boks yapıyorum. 2,5 yıl önce başladım. Aslında bu sporu seçmeme eşim sebep oldu. İlk önce kick boksa eşim başladı, sonra bana da önerdi.

Kick boks’un size en önemli faydası ne oldu?

Bu spor büyük bir enerji kaynağı ve insanı çok fazla motive ediyor. En önemlisi de sabahları zihnimin boş olmasına ve rahatlamama neden oluyor. Ayrıca inanılmaz bir adrenalin kaynağı. İşin stresini atmak ve kafamı dağıtmak için çok faydalı oldu. Çünkü kick boks yaparken telefonumu asla yanıma almıyorum, e-postalarıma bakmıyorum. Böylece telefon ve e-postaların dikkat dağıtıcı etkisinden kurtuluyorum.