Tatil Yapmayı bilmiyorum

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Aziz Torun Torunlar Holding’in yönetim kurulu başkanı. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımcısı. 67 yaşındaki Torun, bu yaşına kadar sadece bir kez bir hafta tatil yaptığını belirterek “Tatil yapma alışkanlığım yok. Şimdi biraz daha fazla özel hayatıma zaman ayırmaya çalışıyorum” diyor. Marmaris’te marina satın aldıktan sonra tekne sahibi olduğunu söyleyen Torun, “Hiç hobim yok. Yakın zamana kadar marinası olup teknesi olmayan adamdım” diyor ve ekliyor: “Hafta sonları 2-3 gün tekneye kaçmak en büyük lüksüm oldu.”

Aziz Torun, gayrimenkul, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Torunlar Holding’in yönetim kurulu başkanı. Gıda sektöründen çıkıp Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırımcısı olan Torun’un bugün başkanı olduğu Torunlar Holding’in aktif büyüklüğü 17,2 milyar, cirosu ise 3,9 milyar TL. 67 yaşındaki Torun, bugüne kadar sadece bir kez bir hafta tatil yaptığını, yıllardır çalışmaktan tatil yapmaya zaman bulamadığını belirtiyor. “Yakın zamana kadar marinası olup teknesi olmayan adamdım” diyen Torun, sonunda tekne alıp arkadaşlarının bu durumla ilgili eleştirisinden kurtulduğunu anlatıyor. Son dönemde, yaz aylarında hafta sonu tatillerini Marmaris’te demirli teknesinde geçirmeye başladığını söyleyen Torun, “Kardeşimle benim hayat hikayemizde tatil yoktur. Belki bu, övünülecek bir durum değil, ancak biz kardeş işimizi büyütürken böyle yapmak zorunda kaldık” diyor. “Bugüne kadar durmadan çalıştığımız bir iş hayatımız oldu” diyen Torun, 2 günlük hafta sonu tatilini cuma ya da pazartesiyle birleştirip 3 güne uzatabilirse kendini şanslı hissettiğini söylüyor. Torun, “Hafta sonları 2-3 gün tekne kaçmağı yapmak en büyük lüksüm oldu” diye konuşuyor. Yıllık 450 milyon TL kira geliriyle Türkiye’nin en büyük kira getirisine sahip gayrimenkul yatırımcısı olan Torunlar Holding’in patronu Aziz Torun ile “Hayatımdaki en zor konu” dediği iş yaşam dengesini ve yeni hobisi tekne hayatını konuştuk:

İş yaşam dengesini nasıl sağlıyorsunuz?

Benim için en zor soru bu. Kardeşimle benim hayat hikayemize baktığınızda tatillerin olmadığını görürsünüz. Belki bu övünülecek bir durum değil ama iki kardeş böyle yapmak zorunda kaldık. Bugüne kadar hiç durmadan çalıştığımız bir iş hayatımız oldu.

Neden?

Hep krizlerle mücadele ettik. Bu krizi atlatalım, bu AVM’yi açalım, bu projeyi bitirelim derken tatile hiç vakit kalmadı. Yıllarımız hep böyle koşuşturmayla geçti. Şimdi biraz daha fazla özel hayata zaman ayırmaya çalışıyorum.

Bunun için neler yapıyorsunuz?

Haftanın 2 ya da 3 gününü kendime ayırmaya çalışıyorum. Özellikle yaz dönemlerinde 2 günlük hafta sonu tatiline bir gün daha ekleyip 3 güne çıkarmaya çalışıyorum. Benim tatilim bu kadar. 2 günlük hafta sonu tatiline bir gün daha ekleyebilirsem ne mutlu bana. Cumadan başlayıp tatile gidiyorum ya da hafta sonu tatilini pazartesiye uzatıyorum. Benim bütün tatil konforum da bu oluyor. Eğer yazın 3 gün tatil yapabilirsem benim için büyük lüks...

Hayatınızda hiç bir hafta tatil yapmadınız mı?

Sadece bir kez bir haftalık bir tatile çıktım. O da 6-7 yıl önceydi.

Nereye gitmiştiniz?

Maldivler’e gitmiştim.

Başka hiç uzun tatiliniz olmadı mı?

Geçmiş dönemlerde hep işle ilgili seyahatlerim oldu. Vietnam’dan Amerika’ya kadar iş için çok seyahat ettim. Bir seferinde iş için Tayland’da 40 gün bile kalmak zorunda kaldım.

Ne zamandı?

90’lı yıllardaydı. O dönem ilk defa Türkiye’ye Uzak Doğu pirincini getiriyorduk. Hayatımın en stresli günleriydi. Bunun için tatil değil stresli günler desek yanlış olmaz.

Neden stresliydi?

Gıda fiyatları bir anda yükseldi ve ürün satın aldığımız şirket daha yüksek fiyattan vermek istediği için gıdaları gemiye yüklemek istemedi. Dolayısıyla kiraladığımız gemiyle malı örtüştüremedik ve bayağı bir stres yaşadık.

Stresinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Aslında biz stresten besleniyoruz. Stres olunca dinamizmimiz artıyor, stres adrenalimizi yükseltiyor. Baktığınızda bizim işimiz devamlı kriz çözmek. Kriz olmazsa işimiz çok sıradan oluyor. Benim hayatımda tatil yapma alışkanlığım yok ama bundan sonra tatil yapma alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Örneğin marinası olup teknesi olmayan bir adamdım. Şimdi ufak bir teknem oldu. Hafta sonlarını teknede geçiriyorum.