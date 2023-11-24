Tekfen Filarmoni'den festival gibi konser

Tekfen Filarmoni, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i beş solist ve iki özel konserle İstanbul ve İzmir’de anıyor.

24.11.2023 15:25:530
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Tekfen Filarmoni'den festival gibi konser

Tekfen Filarmoni, kurucusu Ali Nihat Gökyiğit’i iki özel konserle anıyor. Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, Bulgar Liya Petrova ile seslendireceği Erich Korngold’un Keman Konçertosunu’nun ardından kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak ile Gökyiğit’in en sevdiği eserlerin icra edileceği konserde İstanbul ve İzmir’deki klasik müzik severler, unutulmaz bir geceye şahit olacak.

1992 yılında, dünya barışına ve farklı milletlerin kardeşliğine müzik yoluyla hizmet etme misyonuyla Ali Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, Aralık konserlerini bu yılın başında kaybettiği kurucusuna ithaf ediyor.

Konserde, Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestranın Bulgar kemancı Liya Petrova ile birlikte icra edeceği Erich Korngold’un Keman Konçertosu’nun yanı sıra geleneksel çalgılardan kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak, kurucusunun sevdiği eserleri seslendirecek.

 Bir festivali andıracak kadar çeşitlilik barındıracak konserde, bestecisinin "Paganini'den çok, bir Caruso için yazdım" dediği ve teknik açıdan oldukça zor olan keman konçertosu, zengin melodileri ve lirik yapısı ile seslendireni, şarkılı bir yoruma davet edecek. Eserin solisti, berrak tonu ve lirik anlatımı ile parlak bir kariyere sahip, prestijli Carl Nielsen Uluslararası Yarışması birincisi Bulgar kemancı Liya Petrova olacak.

 Konserin diğer eserleri olan Turkish Fragments (Mikhail Ippolitov-Ivanov), Üç Minyatür’den Ayşe ve Dans (Kara Karayev), Kemança Konçertosu (Hacı Hanmemmedov), Ney Konçertosu (İlyas Mirzayev), Bahçekurd (M. Adel Gerai), Doğu Rüzgarı (Göksel Baktagir) ile, Batı ve Doğunun melodileri yükselecek.

 6 Aralık’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 7 Aralık’ta ise İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek konserlerin biletleri, biletinial.com’da satışa sunuldu.

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