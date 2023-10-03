The Times, tatil için Türkiye'den hangi ilçeyi önerdi?

The Times'ın "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" denilerek bir liste paylaşıldı.

3.10.2023 17:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
The Times, tatil için Türkiye'den hangi ilçeyi önerdi?

İngiliz The Times gazetesinin ekimde tatil için en iyi 10 adres listesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinin ikinci sırada gösterildiği bildirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, "Best places for a beach holiday in October" başlığıyla "Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler" listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.

The Times'ın "Bütçesine dikkat eden gezginlerin daha düşük fiyatlardan yararlanması için ideal bir fırsat" yazısıyla paylaşılan liste ise şu şekilde paylaşıldı:

"İbiza (İspanya), Fethiye (Türkiye), Malta, Zanzibar (Tanzanya), Goa (Hindistan), Cape Town (Güney Afrika), Algarve (Portekiz), Jamaika, Tulum (Meksika) ve Girit (Yunanistan)".

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gaye Erkan: Enflasyonda düşüşü mayıstan sonra göreceğiz

Gaye Erkan: Enflasyonda düşüşü mayıstan sonra göreceğiz

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Borsa Ligi'nde eylül ayının şampiyonu hangi kulüp oldu?

Borsa Ligi'nde eylül ayının şampiyonu hangi kulüp oldu?

Eylül'de fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Eylül'de fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler

Enflasyon yılın zirvesinde: TÜİK, eylül ayı rakamlarını açıkladı...

Enflasyon yılın zirvesinde: TÜİK, eylül ayı rakamlarını açıkladı...

Otomotivde Eylül rekoru

Otomotivde Eylül rekoru

Yorum Yaz