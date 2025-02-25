Urla'da Uluslararası Gastronomi Film Festivali yapılacak

Festival kapsamında gerçekleştirilecek söyleşilerde uzman kişilerin katılımıyla gastronomi ve sinema sektörü masaya yatırılacak.

“Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” temasıyla bu sene ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali dopdolu programıyla katılımcıların karşısına çıkmayı hedefliyor. Festival; söyleşi, workshoplar, masterclass etkinlikleri, film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

İzleyicilere yalnızca gastronomiyi değil, aynı zamanda sinemanın derin anlatı gücünü de sunmayı hedefleyen Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, Ahmet Güzelyağdöken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Aylin Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Ozan Kumbasar, Zeynep Atakan, Serkan Anavatan, Sevin Fadik Atasoy, Handan Kaygusuzer, Sibel Taşçıoğlu, Murat Saraçoğlu, Kemal Varol, Nihat Özdal, Levon Bağış, Sırma Güven, Pınar Kartal Timer, Abdullah Oğuz, Gökmen Sözener, Gamze Cizreli, Müge Akgün, Duygu Özerson Elekdar, Ümit Ünal, Nilhan Aras, Levent Köstem, Ahmet Uhri, İlkay Kanık, Selçuk Uzman, Tayfun Pirselimoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay ve İspanyol yönetmen Pere Albero gibi isimleri bir araya getirecek.

Gastronomi, sanat ve tarihin buluşma noktası Urla’da gerçekleşecek festival bu sene ilk kez düzenlenecek festival kapsamındaki etkinlikler ana merkez Urladam olmak üzere Hiç Zeytin Ormanı, Manej Urla, Köstem Zeytinyağı Müzesi ve Bağ Yolu‘nda gerçekleşecek.