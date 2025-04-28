Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi'nin Şampiyonu Oldu

Dümeninde Cem Hakko’nun Yer Aldığı Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi'nin Şampiyonu oldu.

28.04.2025 16:37:480
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Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi'nin Şampiyonu Oldu

Marmaris Yat Kulübü’nün düzenlediği ve 6 ayaktan oluşan MYK Kış Trofesi’nde bu yılın şampiyonu Vakkorama Sailing Team oldu.

Sırasıyla 18-19 Ocak, 8-9 Şubat, 1-2 Mart, 15-16 Mart, 29-30 Mart ve 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen trofe boyunca üstün performans sergileyen ekip, istikrarlı grafiğiyle şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yelken tutkusunu başarıya dönüştüren Vakkorama Sailing Team’in dümeninde Cem Hakko yer aldı. Cem Hakko, trofenin ardından yaptığı açıklamada tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, “Bu başarı, disiplinli çalışmanın, yüksek motivasyonun ve ekip ruhunun eseridir. Sezon boyunca büyük bir özveriyle yarışan takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Vakkorama Sailing Team, MYK Kış Trofesi şampiyonluğuna; Cem Hakko, Erhan Karaca, Kaan İş, Yüce Öneyli, Doğan Ünsal, Can Ekin, Caner Özkan, Feyza Kayran Gül, Serkan Topçu, Ömer Ergün, Engin Yuvaktaş, Ceren Celayir, Cem Erbay, Güngör Sarı ve Erdal Kemerdere’den oluşan ekiple ulaştı.

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