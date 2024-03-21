Yapay zekâlı cilt serumu üretildi

Acvit Kozmetik CEO'su İsmail Çetin bu konuda bir ilke imza attıklarını belirterek, “İnsan enerjidir. Enerjisini doğadan alarak yansıtır. Biz doğadan elde ettiğimiz polifenolleri insan cildine yansıtarak o bölgedeki sorunları çözmeye yardımcı olmayı sağladık. Bu yöntemi uygulayanlar cilt sorunlarına elveda diyebilecek” dedi.

İsmail Çetin, “Acvit olarak doğal içerikli yapay zekâ cilt serumuna imza attık. Bu teknolojiye QPPOL ismini verdik. Bu ürün İnsan cildindeki sorunları pozitif yönetip, sorun çözmeye yardımcı olacak ”diye konuştu.

Çetin şu bilgileri verdi; “Cilt sorunlarını çözümlemede uygulanan yöntem genellikle cilt tipine göre sunulan tedavi yöntemleridir. Biz yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge çalışması ile geliştirdiğimiz bu ürünle her cilt tipine uygun olan bir serum geliştirdik. Bu serum akıllı bir serum olup, etkin içerik polifenolleri kapsamaktadır. Ciltte meydana gelen kırışıklık, akne, sivilce, doğum ve güneş lekesi sorunlarını tespit edip çözüm sunmaya yardımcı bir üründür. Yüzümüze sürdüğümüzde sorunlu bölgeleri bulup yenilemeye çalışır. Cilt sorunu yaşayanlar doğal içerik yapay zekâ cilt serumu sayesinde sorunlarından kurtulabilecek ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilecekler. QPPOL teknolojisini geliştirerek, yeni ürünlerle bütün vücuttaki sorunları çözmeye yardımcı olmayı hedefliyoruz.”



