Yılın Polisiye Roman Ödülü Sibel Köklü’ye verildi

Sibel Köklü’nün ‘Kar Fırtınası’ kitabı, Kitap Dergisi tarafından yapılan 2024 Yılının En İyileri Değerlendirmesinde, Yılın Polisiye Roman Ödülü’ne layık görüldü.

Adnan Özer, Didem Ardalı Büyükerman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluşan Polisiye Edebiyat Seçici Kurulu, Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de toplandı. Polisiye Kitap Ödülü’nün ‘Kar Fırtınası’na verilmesi kararlaştırıldı. Jüri gerekçeli kararında, Sibel Köklü’nün Kar Fırtınası adlı siyasi polisiye romanıyla, eski Türkiye’de başlayıp yeni Türkiye manzaraları eşliğinde devam eden tarihi bir dönüşümü başarı ile gözler önüne serdiği belirtildi.

Kitap Dergisi ödüllerinin, kasım ayında düzenlenecek bir törenle sahiplerine verileceği açıklandı.