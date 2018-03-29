Büyüme 2017'de yüzde 7,4 oldu

Türkiye ekonomisi, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının dördüncü çeyrek ekonomik büyümesi de yüzde 7.3 olarak hesaplandı.

Dolar bazında GSYH, 2016 yılındaki 862 milyar 744 milyon dolardan, 2017 yılında 851 milyar 46 milyon dolara geriledi. Dolar bazında GSYH 2017 yılında yüzde 1.35 küçüldü.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında GSYH cari fiyatlarla 38 bin 660 lira ya da 10 bin 597 dolar olarak belirlendi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon liraya çıktı.

TÜİK verilerine göre, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.7 arttı,

- sanayi sektörü yüzde 9.2 arttı,

- inşaat sektörü yüzde 8.9 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10.7 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

GSYH, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; yüzde 7.3 arttı ve cari fiyatlarla GSYH ise yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon lira oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 6,

- sanayi sektörü yüzde 8.8,

- inşaat sektörü yüzde 5.8,

- hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 arttı, GSYH dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.8 arttı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017 yılında yüzde 6.1 arttı

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.1 arttı.

Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59.1 oldu.

2017 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14.5 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.8 oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 5.0, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7.3 artış gösterdi.

Yerleşik hanehalklarının ve HHKOK'ların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.6 artarken devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6 arttı.

2017 yılında mal ve hizmet ihracatı yüzde 12.0, ithalatı yüzde 10.3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.3, ithalatı ise yüzde 22.7 arttı.

İşgücü ödemeleri 2017 yılında yüzde 12.9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26.2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23.1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 32.8 iken bu oran 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 31.5 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 51.8'den yüzde 53'e yükseldi.