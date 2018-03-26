Büyüme tahminini yüzde 4'e indirdi

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018'de yüzde 4'e yavaşlamasını öngördü.

26 MART, 20180
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Büyüme tahminini yüzde 4'e indirdi

Türkiye'nin 2018 büyüme tahminini yüzde 4'e indiren Goldman Sachs'ın notunda, "TL üzerindeki artan baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin riskler oluşturuyor" denildi.

Goldman Sachs analistleri, e-mail yoluyla gönderdikleri 23 Mart tarihli notta, Türkiye büyüme tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. Analistler, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2018 yılında 2017'de beklenen yüzde 7 seviyesinden yüzde 4'e yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Notta, bu aşağı yönlü revizeye gerekçe olarak, "Ülke hükümetinin büyüme yanlısı eğilimleri, tahminimize yukarı yönlü riskler getirirken, TL üzerindeki artan baskı, enflasyondaki yükseliş ve kötüleşen cari açık, büyümenin yavaşlamasına ilişkin riskler oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.

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