Euro Bölgesi’nde işsizlik düşüşte

Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart ayında 10 yılın en düşük düzeyine geriledi ve yüzde 8.5 olarak açıklandı.

2 MAYIS, 20180
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Euro Bölgesi’nde işsizlik düşüşte

Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart ayında 10 yılın en düşük düzeyine geriledi ve yüzde 8.5 olarak açıklandı. Euro Bölgesi işsizlik oranı Mart’ta Şubat’taki düzeyine göre değişmedi ve yüzde 8.5 olarak açıklandı. Avrupa Birliği’nde ise aynı dönem için işsizlik oranı yüzde 7.1 oldu.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu oran Aralık 2008’den bu yana kaydedilen en düşük işsizlik oranı.

Mart 2017’de Euro Bölgesi işsizlik oranı yüzde 9.4 olarak açıklanmıştı. Avrupa Birliği’nde ise Mart 2017’de işsizlik oranı yüzde 7.9’du.

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