Mart ayında 15,6 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. İthalat ise yüzde 12,8 artarak 21,5 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar olduğunu ve rekor kırdığını belirtti.

Bakanlığın idari kayıtlarından derlenen, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre;

Mart ayında ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. 2018 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,10 artarak 41 milyar 220 milyon dolara ulaştı.

İthalat ise yüzde 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,8 oldu.

Otomotiv sektörü şampiyonluğunu korudu

2018 yılı Mart ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 671 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 411 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (989 milyon dolar) ihracatı takip etti.

İthalatta ilk sırayı “Mineral yakıtlar” aldı

2018 yılı Mart ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 329 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 613 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 800 milyon dolar) ithalatı takip etti.

İhracatta ilk 3 sırada Almanya, İngiltere ve İtalya var

2018 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 509 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 43 milyon dolar) ve İtalya (962 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Rusya (2 milyar 145 milyon dolar), Almanya (2 milyar 102 milyon dolar) ve Çin (2 milyar 1 milyon dolar) olarak gerçekleşti.