IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

17 NİSAN, 20180
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IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini revize etti.

IMF, Türkiye'nin 2018 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti.

Fon, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 4,3'ten yüzde 4'e çekti.

IMF, küresel ekonomi için 2018 ve 2019 büyüme beklentisini yüzde 3,9 olarak korurken, Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahminini yüzde 2,2'den yüzde 2,4’e çıkardı.

"DÖVİZ RİSKİ ACİL ÖNCELİK"

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye’ye ilişkin yapılan değerlendirmede "döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması" ve "bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak nitelendirildi.

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları ihtimalleri göz önüne alındığında, borç çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi suretiyle azaltılması önemli" uyarısına yer verildi.

IMF ekonomistlerinin, Türkiye’de enflasyonun Merkez Bankası tarafından belirlenen hedefin üstünde seyrettiğine işaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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