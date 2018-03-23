İşsizlik yerinde saydı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek, yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2017" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2016'ya göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu. 2016'da işsizlik oranı yüzde 10,9, işsiz sayısı ise 3 milyon 330 bin olarak açıklanmıştı. Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2017 yılı için 10,8 olarak öngörülmüştü.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 14,1

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,4, kadınlarda ise yüzde 14,1 olarak hesaplandı.



Geçen yıl tarımdışı işsizlik oranı yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 20,8'e yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermedi ve yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artışla yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak belirlendi.



Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 464 bin kişi, tarımdışı sektörlerde çalışan sayısı ise 22 milyon 724 bin kişi oldu.

İKİ ÇALIŞANDAN BİRİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE



İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat ve yüzde 54,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.



İş gücü, 2017 yılında 31 milyon 643 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 52,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK DOĞU KARADENİZ'DE



TÜİK'in, Türkiye'yi 12 bölgeye ayırarak yaptığı hesaplamaya göre, geçen yıl işsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 17 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en düşük bölge yüzde 3,6 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.