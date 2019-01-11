Ödemeler dengesinden iyi haber

Ödemeler dengesi, art arda dördüncü ayda da fazla verdi ve 986 milyon dolar artıda gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı ise 33.9 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolara geriledi. Cari işlemler hesabında 2017'nin kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık oluşmuştu.

Ekonomistler kasımda cari işlemler dengesinin 1,05 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

2017'nin kasım ayında 898 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında ise 4 milyar 514 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, 2017'nin kasım ayında 4 milyar 781 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin 2018'in aynı ayında 523 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin aynı dönemde 1 milyar 475 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin kasım ayına göre 201 milyon dolar artarak 1 milyar 219 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 158 milyon dolar artarak 1 milyar 156 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, 62 milyon dolar azalarak 221 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, ekim ayı cari fazla verisi 2 milyar 770 milyon dolardan 2 milyar 746 milyon dolara revize edildi.

1.1 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 673 milyon dolar artarak 1 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu dönemde portföy yatırımları 1 milyar 720 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 346 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 482 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 139 milyon dolarlık net geri ödeme, genel hükümet 1 milyar 686 milyon dolarlık yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda da 296 milyon dolar net çıkış yaşandı.

Bu dönemde, diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 733 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 678 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 149 milyon dolar ve 125 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 282 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 4 milyar 404 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.