Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,5'e düşürdü. 2019 büyüme tahminini de yüzde 2 olarak belirledi.



Moody's'in “Küresel Makro Görünüm 2018- 2019” raporunun mayıs ayı güncellemesinde gelişmiş ve gelişen ekonomilerde , büyümedeki hızlanmanın yükselen borçlanma maliyetleri ve sıkı kredi koşulları ile sınırlanacağı belirtildi.

Moody’s’in gelişmekte olan ülkeler büyüme beklentisi 2018 ve 2019 için yüzde 5,2 olarak belirlendi. G-20 ülkeleri büyüme beklentisi 2018 için yüzde 3,3; 2019 için yüzde 3,2 olarak, gelişmiş ülkeler büyüme beklentisi ise 2018 için yüzde 2,3; 2019 için yüzde 2 olarak açıklandı.



Moody’s 2018 için tahminlerini düşürdüğü ülkelerden Arjantin’de yüzde 1,5 Kanada’da yüzde 2, Hindistan’da ise yüzde 7,3 büyüme bekliyor. Moody’s 2018 için Güney Afrika büyüme tahminini yüzde 1,6’ya, Avustralya’yı ise yüzde 2,9’a yükseltti.



Gelişen piyasa ekonomilerinin görünümünün her ülkenin genel ekonomik gücü ve sermaye akımlarının volatilitesine dayanma gücü değerlendirmesine dayalı olduğu ifade edildi.