Fitch, Türkiye'nin 2019 için büyüme tahminini yüzde 3,6'ya indirdi. Kuruluş, bu düşüş tahmininde teşviklerin seçim sonrası azalmasını beklemelerinin etkisi olduğunu ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

"Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerindeki baskı, piyasaların politika hatalarını ve tutarsızlıkları daha az affedici olduklarını gösteriyor" denilen raporda, Arjantin ve Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa döviz satışlarında ön planda olmayı sürdürdüğü bildirildi.

Raporda, Türkiye'nin 2019 büyüme tahmininin son global ekonomik görünüm raporunda yüzde 4,7'den yüzde 3,6'ya çekildiği ifade edildi.

Fitch, tahminin aşağı çekilmesinde, seçimle ilişkili teşviklerin geri çekilmesinin 2019'da daha sert bir şekilde hissedilebileceğini düşünmelerinin etkili olduğunu belirtti.

"Faiz artırımı riskleri azaltmaya yardım edebilir"

Fitch Ratings, Türkiye'nin nisan ayının ikinci yarısından bu yana yaptığı toplam 500 baz puanlık faiz artırımı ve faiz çerçevesinde duyurduğu sadeleştirmenin makroekonomi ve finansal istikrar için yakın risklerin azaltılmasına yardım edebileceğini bildirdi.

Fitch, ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, global para politikalarında ayrışmalar ve potansiyel piyasa oynaklığının 2018'in ikinci yarısına giderken gelişmekte olan piyasalar için ana zorluklar olmaya devam ettiğini dile getirdi.