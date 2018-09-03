18 CEo'nun 2017 performansı

Elçin Cirik

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2017, Kredi Garanti Fonu (KGF) sayesinde bankacılık sektörü için yüksek büyüme rakamlarının yakalandığı bir yıl oldu. 250 milyar TL’lik kredi hacmi yaratması öngörülen KGF kapsamında 200 milyar TL’yi aşan kefalet karşılığı kredi kullandırıldı. Bu hacim tüzel bankacılık alanında bankalar için ciddi bir büyüme imkanı doğurdu. Sektörün büyüme verileri de bunu doğruluyor. BDDK verilerine göre 2017’de toplam aktifler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 3,3 trilyon TL’ye yükseldi. Toplam krediler ise yüzde 21, sabit fiyatlarla da yüzde 8 büyüyerek 2,1 trilyon TL’ye çıktı. Asıl büyüme yüzde 22 oranlarıyla kurumsal krediler ve KOBİ kredilerinde yaşandı. Mevduat tarafında da yüzde 18 artışla 1,71 trilyon TL’ye ulaşıldı. Sektörde en şaşırtıcı büyüme, net kâr tarafından geldi. Aralık 2017 itibarıyla sektör net dönem kârını yüzde 30,9 oranında artırmayı başardı ve toplamda 49 milyar TL net kâr yazıldı. “2017, bizi mahcup etmedi” diyen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yılı bankalar açısından şöyle özetliyor: “2017’yi birçok anlamda olumlu gelişmelere tanık olduğumuz bir şekilde nihayetlendirdik. 2018’de daha normalleşmiş bir kredi büyümesi olacak.” Peki bu olumlu yıldan bankalar nasıl yararlandı? İşte CEO’ların 2017 karnesi…

KGF KAMUYA YARADI

Aktif büyüklükte 10 banka, 2017 yılı sektör büyümesinin üzerinde bir performans yakaladı. Bu bankalar içinde 3 kamu bankası iyi bir performans sergiledi. Amerikan danışmanlık şirketi N2Growth’un kurucu ortağı Tunç Akyurt, nominal rakamlarla bakıldığında Halkbank’ın 74 milyar TL, Ziraat Bankası’nın 76 milyar TL ve Vakıfbank’ın 58 milyar TL gibi yıllık çok yüksek aktif büyümelere imza attığına dikkat çekiyor. Akyurt, “Kamu bankaları, 2017’de neredeyse orta ölçekli bir bankanın aktif büyüklüğü kadar artışlar gerçekleştirdi” yorumunu yapıyor. Bankacılık danışmanı Mehmet Sönmez, kamu bankalarındaki büyümenin nedenini, KGF kredilerine yönelik iştah katsayısının kamu bankalarında çok yüksek olmasına bağlıyor. Sektördeki en büyük 4 özel banka olan İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve Akbank ise temkinli bir yaklaşımla sektör ortalamasının altında büyüdü. Aktiflerde en yüksek büyümeyi yüzde 56,8 ile ICBC Turkey gerçekleştirdi. ICBC Turkey Genel Müdürü Gao Xiangyang, “Büyümeyi genel merkezimizce alınan fonlar ve sermaye enjeksiyonuyla finanse ettik. Kurumsal, ticari ve KOBİ kredilerimiz yüzde 25 arttı ve Türkiye’deki bankalara 335 milyon dolar borç verdik” diyor. Haziran 2017’de Halkbank Genel Müdürü olan Osman Arslan, kaynak artırımına odaklanarak ve KOBİ bankacılığındaki liderliklerini pekiştirerek büyüdüklerini açıklıyor. Arslan, “KGF kredilerinde 20 milyar TL sınırını geçerek ilk sıraya yerleştik. KOBİ kredilerimizi 77,6 milyar TL’ye taşıdık” diyor. Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze de KGF’nin olumlu etkisini şöyle aktarıyor: “KGF’yi yoğun kullanan bankalardan biriydik ve 4,8 milyar TL KGF kredisi kullandırdık. Yaptığımız başarılı ihraçlar da bilanço büyüklüğümüzün artmasına katkı sağladı.”

MEVDUATTAKİ ZORLU SINAV

Sektörde 2017 sonu yüzde 116’ye yükselen kredi/mevduat oranında artık limitlere gelindiği için bankalar için en zorlu sınavlardan biri, mevduat toplamaydı. Bu sınavı Halkbank, Anadolubank, Fibabanka ve Alternatifbank yüzde 26’nın üzerinde büyümelerle başarıyla geçti. Halkbank’ın genel müdürü Osman Arslan, mevduatta yüzde 28,6 büyümeyi nasıl yakaladıklarını şöyle anlatıyor: “Küçük montanlı tasarruf sahiplerinin mevduatlarında önemli artış sağladık. Hurda altınlar için yeni mevduat ürün ve hizmetlerini hayata geçirdik. Bankamızdan maaş alan kamu ve özel sektör çalışan sayısını yükselttik.” 2017 yılında ilk defa mevduat toplayan Rabobank’ın genel müdürü Güray Alpkaya, sadece gıda ve tarım sektörüne odaklı kurumsal bankacılık müşterilerine yardımcı olmak ve anlık ihtiyaçlarına destek verebilmek amacıyla kurumsal mevduat kabul ettiklerini belirtiyor. Kredi ve mevduat büyümelerinde dengeli gitme hedefleri olduğunu aktaran Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, mevduatta bireysel tarafta özellikle özel bankacılık kanalından yararlandıklarını açıklıyor ve “Mevduatta büyüme yüzde 50-50 bireysel ve tüzelden geldi” diyor. Bu kalemde sektörün üzerinde büyüyen Şekerbank’ın lideri Servet Taze de küçük tasarrufların adresi olarak tabana yaygın mevduat toplama stratejisi güttüklerini açıklıyor ve “Ayrıca daha önce bankayla çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlıyoruz” şeklinde konuşuyor.