Akbank sendikasyon kredisini 800 milyon dolara yükseltti

Akbank KAP açıklamasında sendikasyon kredisini 700 milyon dolardan 800 milyon dolara yükseltti

Akbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada 14 Ekim'de 700 milyon dolar elde ettiği sendikasyon kredisini yaklaşık 800 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

KAP açıklamasının metni şu şekilde:

"İlgi'de kayıtlı açıklamamızda; Bankamızın 14 Ekim 2020'de temin ettiği 367 gün vadeli, yaklaşık 700 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisinin - akordiyon özelliği ile birlikte – taahhüt süresince gelebilecek ilave talepler ile tutarının artabileceği duyurulmuştu. Krediye gelen ilave talepler ile birlikte, toplam tutar 388 milyon ABD Doları ve 348,5 milyon Avro olmak üzere yaklaşık 800 milyon ABD Doları'na yükselmiştir."