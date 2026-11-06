Koton 2026 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Koton, 2026 yılının ilk dokuz ayında zorlu yurt içi ve yurt dışı piyasa koşullarına rağmen operasyonel ve finansal dayanıklılığını koruyarak, yaklaşık 2 milyar TL serbest nakit akışı elde etti.

2026 yılının ilk dokuz ayında küresel jeopolitik belirsizlikler maliyetler üzerindeki enflasyonist baskıları artırırken, yurt içinde tüketici talebindeki belirgin yavaşlama ve yüksek enflasyona kıyasla döviz kurlarındaki sınırlı artış, hazır giyim perakende sektörü için zorlu bir faaliyet ortamı oluşturdu. Koton, makroekonomik ve sektörel koşulların zorlaştığı bu dönemde, operasyonel verimliliği ön planda tutarak, disiplinli gider yönetimi ve etkin işletme sermayesi uygulamalarıyla finansal dayanıklılığını korumaya odaklandı.

Yılın ilk dokuz ayında, Koton yaklaşık 28 milyar TL konsolide satış geliri elde ederken, satın alma maliyetlerini enflasyonun altında tutmayı başardı. Böylece konsolide brüt kâr marjını geçen yılın aynı dönemine paralel olarak %54,8 seviyesinde korudu. Petrol ve lojistik maliyetlerindeki artışa rağmen faaliyet giderleri yıllık bazda geriledi. Kur farkı gelirlerindeki belirgin düşüşe karşın, FAVÖK marjı %21,1 seviyesinde gerçekleşerek dirençli seyrini korudu.

Koton, bu dönemde stoklarını yıllık bazda %18 azaltırken, yüksek faiz ortamına rağmen finansman giderlerinde %27 düşüş sağladı. Bu sayede, nakit yaratma gücünü sürdürdü ve yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde serbest nakit akışı yaratarak finansal dayanıklılığını korudu.

Yurt dışı operasyonları olumlu performansını sürdürürken, yurt dışı mağazacılık kanalında %6 reel büyüme gerçekleşti.

Yurt dışı mağazacılık satışları, kur-enflasyon makası ve jeopolitik gelişmelerin yarattığı olumsuz koşullara rağmen, operasyonel iyileştirmeler ve yeni mağaza açılışlarının katkısıyla yılın ilk dokuz ayında yaklaşık %6 reel büyüme kaydetti.

Körfez Bölgesi’nde 7 yeni mağaza açılışı ile satışlar ABD Doları bazında %93 büyüdü.

Apparel Group ortaklığıyla yönetilen Körfez Bölgesi’nde, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam 7 yeni mağaza daha açıldı. Bölgede yaşanan çatışmaların olumsuz etkilerine rağmen, dönüşüm programı ve yeni açılan mağazaların katkısıyla toplam satışlar bu dönemde ABD Doları bazında yıllık %93 büyüdü.

Koton’un mağaza sayısı 470’e ulaştı

Koton’un mağaza sayısı, 2026 yılının ilk dokuz ayında 18 yeni mağaza açılışı ve 14 mağaza kapanışı ile, Eylül sonu itibarıyla 468’e yükseldi. Ekim ayı sonu itibarıyla İstanbul ve Mısır’daki yeni açılışların katkısıyla toplam mağaza sayısı 470 oldu.

Koton Club 11 milyon üyeyi aştı, omnichannel dönüşüm tamamlandı.

Koton’un müşteri sadakat programı Koton Club, yurt dışında CIS Bölgesi ve Sırbistan’ın ardından, Eylül ayında Gürcistan’da devreye alındı. Koton Club’ın üye sayısı Ekim sonu itibarıyla Türkiye ve yurt dışında toplamda 11 milyonu aştı.

Omnichannel stratejisi kapsamında yurt içi mağaza ve e-ticaret stok entegrasyonu tamamlandı. Temmuz ayında Gebze’deki e-ticaret deposunun kapatılmasıyla stok yönetiminde beklenen verimlilik sağlanırken, stok devir hızındaki iyileşme ve müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesiyle stratejinin ilk somut sonuçları alınmaya başlandı.

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu, şirketin 2026 yılı ilk dokuz aylık performansı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hazır giyim perakende sektörü açısından zorlu geçen 2026 yılının ilk dokuz ayında, Koton olarak operasyonel verimlilik ve disiplinli finansal yönetim odağımızla dirençli bir performans ortaya koyduk. Yurt içinde sektör genelindeki daralmaya paralel bir seyir izlerken, yurt dışı operasyonlarımızda reel büyümemizi sürdürdük. Etkin stok ve işletme sermayesi yönetimi sayesinde operasyonel kârlılığımızı ve nakit yaratma gücümüzü korurken, yüksek faiz ortamına rağmen finansman giderlerimizi azalttık.

2026 yılına ilişkin yıl sonu beklentilerimizi, yıl içerisinde belirginleşen sektörel daralmayı, savaş kaynaklı maliyet ve gider baskılarını ve kur dinamiklerini değerlendirerek güncelliyoruz. Yılın son çeyreğine, satışlarımızda üçüncü çeyreğe kıyasla toparlanmayla başladık. Ekim ayında yaşanan kur hareketlerinin de finansal sonuçlarımızı destekleyebileceğini öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye'de enflasyondaki düşüşün ve güçlü TL politikasının etkilerinin azalmasının faaliyet ortamını desteklemesini ve operasyonel performansımıza ve finansal sonuçlarımıza olumlu yansımasını bekliyoruz. Uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda, özellikle yurt dışı pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye ve operasyonel verimliliğimizi artırmaya odaklanmayı sürdüreceğiz.”