Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ve Avrupa'da teknoloji ve yarı iletken sektörleri öncülüğünde başlayan satış baskısının bölge endekslerine taşınmasıyla Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yapay zeka yatırımlarının kısıtlanabileceği endişeleriyle teknoloji sektörü öncülüğünde başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senatoda çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı. ABD'de başlayan satış baskısı kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sınırlanmasıyla veri merkezi yatırımlarının duraklayabileceği endişesi, yarı iletken sektöründe kârlılık ve talebin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. ABD'de New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde artan satış baskısıyla Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. Özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinin hisselerinde satışlar yoğunlaştı. Bunun sonucunda küresel borsaların toplam piyasa değeri bir günde yaklaşık 4 trilyon dolar eridi.

ABD ve Avrupa'da teknoloji ve yarı iletken sektörleri öncülüğünde başlayan satış baskısı, yeni işlem gününde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yarı iletken şirketlerinin ağırlıkta olduğu Güney Kore'deki Kospi endeksinde gün içinde kayıplar yüzde 8'e yaklaştı.

Yatırımcıların Demokratların seçim zaferinin ardından yapay zeka düzenlemelerine ilişkin kaygıları artarken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,58'e gerileyerek tarihi düşük seviyelere yaklaştı.

Analistler, ABD'deki siyasi dalgalanmalar ve şirketlerin yapay zeka altyapısına yaptığı devasa yatırımların geri dönüşüne ilişkin endişeler nedeniyle halihazırda kırılgan olan yapay zeka sektöründeki risk algısının arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,02 azalışla 5.059 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,04 düşüşle 57.389 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,08 azalışla 3.612 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 kayıpla 24.569 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,45 kazançla 79.665 puanda seyrediyor.