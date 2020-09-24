Bankacılıkta dev birleşme tamamlandı

Bankia ile Caixabank, toplam 660 milyar euroyu aşkın varlık değeriyle ispanya'nın en büyük bankasını oluşturdu. Banka 20 milyon müşteriye ve ülkedeki tüm kredilerle mevduatların dörtte birine sahip olacak.

Ay başında Bankia’yı satın almak için görüşmelere başladığını açıklayan Caixabank, İspanya’nın toplam 660 milyar euroyu aşkın varlık değeriyle en büyük yerel bankasını oluşturacak anlaşmayı tamamladığını duyurdu.





CNN'in haberine göre yeni oluşum, 20 milyon müşteriye ve ülkedeki tüm kredilerle mevduatların dörtte birine sahip olacak.

Daha önemlisi ise bankalar birleşerek yıllık 770 milyon euro maliyet tasarrufu yapacaklarını ve fazladan 290 milyon euro gelir elde edeceklerini öngörüyor.