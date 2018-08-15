BDDK'dan yeni hamle

BDDK'nın yeni düzenlemesine göre, swap işlemleri bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek.

15 AĞUSTOS, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
BDDK'dan yeni hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), swap işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."

BDDK hafta başında swap işlemlerine bankaların özkaynaklarının yüzde 50'sini geçememe şartı getirmişti. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Uzun vade için Türkiye'deyiz"

"Uzun vade için Türkiye'deyiz"

Taksit sayısına yeni düzenleme

Taksit sayısına yeni düzenleme

Merkez Bankası'ndan ters köşe

Merkez Bankası'ndan ters köşe

Yorum Yaz