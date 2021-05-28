İş Bankası 2 yeni sendikasyon kredisi aldı

İş Bankası, 544,7 milyon euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladığını açıkladı.

28.05.2021 09:43:000
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İş Bankası 2 yeni sendikasyon kredisi aldı

İş Bankası, 544,7 milyon Euro ve 300 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşti.

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