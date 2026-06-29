VakıfBank'tan dış ticarete 250 milyon dolarlık kaynak

VakıfBank, Dünya Bankası Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) garantörlüğünde 250 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, MIGA garantisi altında JP Morgan'ın tek fonlayıcı banka olarak yer aldığı söz konusu fonlamayla VakıfBank, Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında Türkiye'deki ticari bankalar arasında işlemi gerçekleştiren ilk banka oldu.

Üç yıl vadeye kadar yenileme opsiyonu içeren ve yüzde 95 oranında MIGA garantörlüğü kapsamında yer alan 250 milyon dolar tutarındaki kaynak ile geri dönüşüm yoluyla yeniden üretilerek Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan hurda demir çelik ithalatının yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilenebilir enerji dış ticaret işlemlerinin finansmanı hedefleniyor. Sağlanan fon, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sunuyor.

- "İhracat ve yenilenebilir enerjinin finansmanına destek sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Mart 2026'da Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) garantörlüğü altında 1,5 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli fonlama sağlamalarının ardından bu kez Dünya Bankası Grubu bünyesindeki diğer kuruluş MIGA garantisi altında, önde gelen muhabir bankalarından JP Morgan aracılığıyla yeni bir kaynak temin ettiklerini belirtti.

Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonları doğrultusunda, Türkiye'nin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak ihracat ve yenilenebilir enerji odaklı alanların finansmanına destek sunmayı hedeflediklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Uluslararası fon stratejimizi oluştururken yalnızca yeni kaynak teminine odaklanmıyor, bir yandan farklı kuruluşlarla yeni ve güçlü işbirlikleri geliştirirken, diğer yandan katma değer üreten sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızı destekleyecek çözümler üzerine yoğunlaşıyoruz. Dünya Bankası Grubunun Türkiye'deki en büyük iş ortaklarından biri olarak, aynı grup bünyesinde faaliyet gösteren MIGA ile de söz konusu işbirliğini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Arslan, söz konusu işlemin Türkiye'deki ticari bankalar arasında MIGA garantörlüğü kapsamındaki ilk işlem olma özelliği taşıdığını aktararak, "Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, farklı yapılar altında Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak çeşitli projelerde yer almaya devam edeceğiz. Bu önemli adımda emeği geçen MIGA ve JP Morgan ekiplerine bankamıza ve ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekliyor"

MIGA Genel Müdürü Tsutomu Yamamoto, VakıfBank ve J.P. Morgan ile bu projede işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinden biri olup, üretiminin büyük kısmını geleneksel çelik üretim yöntemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimine sahip elektrik ark ocaklarında gerçekleştirdiğini kaydeden Yamamoto, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik güçlü hedefleri bulunuyor. Bu nedenle geri dönüştürülebilir çelik hurdası ile rüzgar türbinleri ve ilgili ekipmanların ithalatının finansmanı, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklerken, kritik sektörlerde istihdam sağlanması ve korunması açısından da büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

JP Morgan Türkiye Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık da MIGA'nın Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında VakıfBank'ın 250 milyon doları tutarındaki işleminde tek kreditör banka olarak görev almaktan memnuniyet duyduklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"MIGA ve VakıfBank ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, uluslararası finansman aracılığıyla dış ticaretin desteklenmesine katkı sağlarken, Türkiye'deki müşterileri destekleme konusundaki taahhüdümüzü ve JP Morgan'ın küresel erişim ve uygulama gücünü bir kez daha ortaya koydu."

JP Morgan İhracat ve Kurum Finansmanı Küresel Başkanı Laura Galvin, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlayacak ihracat ve yenilenebilir enerji odaklı sektörlerin finansmanını güçlendirmeye yönelik kilometre taşı niteliğindeki projede VakıfBank'ı desteklemekten memnuniyet duyduklarını, bankanın kalkınma odaklı değer bankacılığı stratejisini desteklemek amacıyla Dünya Bankası Grubu üyeleriyle işbirliklerini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.