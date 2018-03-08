Yükseliş riskli mi?

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) etkisiyle bankacılık sektörü 2017 yılında kredi tarafında beklenmeyen bir büyümeye imza attı. Ancak mevduat, bu kredi genişlemesine ayak uyduramadı. Zaten sektörde son 6 yıldır kredilerin mevduatlardan hızlı büyüdüğü bir süreç yaşanıyor. Bugün sektörün en önemli sorununun kredi mevduat oranı olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuyu şöyle değerlendiriyor: “Sektörün en önemli sorunu, kredi mevduat oranının çok yüksek olması. Kamu harcamalarını vergilerle finanse ettiğiniz ölçüde geleceğe daha emin adımlarla yürüyorsunuz ya, bankacılık sektörü de önemli ölçüde kredileri mevduatla finanse ediyorsa nispeten risk algısı daha düşük oluyor.” Sektörde kredi mevduat oranı 2017’nin 9’uncu ay verilerine göre yüzde 122’ye ulaştı. Bankacılar, önümüzdeki 5 yıllık süreçte de ülke büyümesiyle orantılı olarak kredi talebinin yüksek seyrinin devam etmesini bekliyor. Ancak Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bu ortamda tasarruf artırıcı inisiyatiflerin bir nebze etkisi olsa da mevduat kaynağında bu kadar belirgin bir artış olmayacağının üzerinde duruyor.

İDEALİ YÜZDE 110

Tabii burada asıl sorun, Fibabanka’nın CEO’su Ömer Mert’in değindiği gibi ekonomide büyüme devam ettikçe bunun finansmanı için gerekli kaynağın tasarruflarla karşılanamaması. Türkiye’de tasarrufların GSMH’ye oranının, 2002 yılındaki yüzde 23 seviyesinden 15 yılda 2017’de yüzde 13-14 seviyesine indiğini görülüyor. Ömer Mert, bugünkü rasyo için “Halihazırda zaten çok yüksek ve riskli bölgede” yorumunu yapıyor. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelinen süreci şöyle aktarıyor: “Kredi mevduat oranı 10 yıl önce yüzde 70’lerdeyken hızla yükselerek 2012’de 100’ün ve bugün yüzde 120’lerin üzerine çıktı. Bu hızlı yükselişte bankaların tahvil portföyünü küçülterek kredi vermeye yönelmesi de etkili oldu. 2007’de menkul kıymetler banka bilançolarının yüzde 30’unu oluştururken bugün payları yüzde 12.” Bugün hala bankaların fonlamasında en büyük kalem, yüzde 56 payla mevduata ait. Ama yurt içi tasarruf oranı yüzde 13,5 ile sınırlı ve toplam mevduatın yüzde 54’ü 1 milyon TL ve üzeri mevduat kesiminde yoğunlaşıyor. İşte bu nedenlerle bankalar, mevduat tarafında agresif rekabeti arttırıyor. Amerikan danışmanlık şirketi N2Growth’un kurucu ortağı Tunç Akyurt, “Yurt dışındaki olası negatif gelişmelere ve fonlama bulma ya da maliyetiyle ilgili risklere karşı çok kırılgan olmamak için kredi mevduat oranının yüzde 100- 110 arasında olması ideal” diyor. Mehmet Sönmez de aynı fikirde: “Bireyler ve firmalar tasarruf edip daha sonra yatırım yapmak yerine son 15 yıldır ‘Borç yiğidin kamçısıdır’ felsefesini edindi. Aslında Türkiye için ideal kredi mevduat oranı yüzde 110.”

NE KADAR ARTABİLİR?

Banka yöneticileri ve uzmanlar, kredi mevduat oranındaki artış trendinin süreceği yönünde hemfikir. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2017’nin üçüncü çeyreğinde gelen yüzde 11’lik büyümenin üzerine ekonomide beklentilerin süreceğini ve bunun sonucu olarak da bu rasyonun 2018’de en azından bugünkü RİSKLİ Mİ noktalarda devam edeceğini öngörüyor. Göktaş, daha uzun vade için şu tahminde bulunuyor: “Gidişat gösteriyor ki hükümetin teşvik paket uygulamaları devam edeceğinden mevcut seviyelerin de üzerinde rasyoları göreceğiz.” Tunç Akyurt da 2018 sonunda kredi mevduat oranının yüzde 122-123 seviyesine çıkmasını bekliyor. Akyurt, “5 yıllık bir perspektifte oranın yüzde 130’lara çıkabileceğini düşünüyorum” diyor. Fibabanka CEO’su Ömer Mert’in daha karanlık bir tahmini var: “IMF 2014 ve sonrası verilerine baktığımızda gelişen ülkeler içinde en kırılgan iki ekonomi olan Güney Afrika ve Türkiye’de uzun vadede bu oranın yüzde 200’lere kadar tırmanması söz konusu. Fakat Türkiye açısından bu durum sürdürülemez.” Aslında gelişmiş ülkelerde Türkiye’den daha yüksek oranları görmek mümkün. Örneğin AB ortalamasında kredi mevduat oranı yüzde 130. Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde yüzde 200’ün üzerinde oranlarla yaşanıyor. Ancak bu ülkelerde yurt dışı fonlama ve menkul kıymet ihraçları gibi alternatif kaynaklarla toptan fonlama imkanları fazla. TEB Genel Müdürü Leblebici de aynı bakış açısıyla “Gelişmiş ülkelerde bu oranın bizimkilerden 5-10 puan daha kötü olduğunu görebiliriz. Burada önemli olan sermaye piyasalarını geliştirerek bankalara yeni kaynaklar yaratabilmek” yorumunu yapıyor.