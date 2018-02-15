Ortak platform ciroyu katlayacak

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

2018 faktoring sektörü için oyunun kuralının yeniden yazıldığı bir yıl olacak. Bu yılı iyi geçiren sektörün 61 oyuncusunu 2018’de yeni bir milat bekliyor. 2011 yılından bu yana TL bazında her yıl büyüyen sektör, 6 yılda cirosunu ikiye katlamayı başaracak gibi görünüyor. 2011 yılında 70,7 milyar TL olan sektör cirosunun bu yıl sonunda 150 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor. Son verilere göre 2017 yılının dokuzuncu ayında yurt içinde 83 milyar TL ve ihracatta 4,9 milyar dolar faktoring cirosuna erişildi. KOBİ odaklı çalışan sektör, toplamda 106 bin müşteriye sahip. Sektörün işlerinin yüzde 80’i yurt içi faktoring işlemlerinden sağlanıyor. İşte 2018’de oyunu değiştirecek adım da bu alanda atılıyor. Finansal Kurumlar Birliği, yurt içi faktoring işlemlerinde ağırlığı olan tedarik zinciri finansmanında yeni bir ortak platformu hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Sistemi bünyemizde kurarak tüm finansal kuruluşların, alıcıların, tedarikçilerin faydalanabileceği bir yapı oluşturduk ve tüm taraflar için kurulum maliyetini ortadan kaldırdık” diyen Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Çağatay Baydar, sektörde sıçrama yaratacak bu elektronik platformun Birlik bünyesinde kurulmasının olası hukuki kaygıları da gidereceğini düşünüyor. İşte bu yeni adımla sektördeki şirketler de 2018 yılı için daha iddialı büyüme planları kuruyor.

GÖZLER YENİ PLATFORMDA

Tedarik zinciri finansmanı platformu Ocak 2018’de faaliyete geçecek. Bu yeni platformla tedarikçiler ucuz finansmana kavuşurken, alıcılar da arzu ettikleri vade yapısında satış yapma imkanına sahip olacak. Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, bu platformun sektöre hız kazandıracağını düşünüyor. “2018 yılında devreye girmesiyle birlikte dileyen herkesin kullanacağı bu sistem, operasyonel maliyeti ve operasyonel riski düşürecek. Fiyatlamaları ise hem ana firma hem tedarikçiler açısından daha uygun kılacak” diyor. “Ticaretin finansmanında tüm tarafları bir araya getirecek bir çözüm üretmek istedik” diyen Birlik Başkan Vekili Baydar, bu sistemin orta ve büyük alıcılar için pratik olacağını belirtiyor ve ekliyor: “Yüzlerce tedarikçisi olan bu alıcılar, ticaretini, nakit akışını bu sistemde yönetebilir, gerekirse ek vade talep edebilir ya da farklı vadelerdeki fiyatlandırma politikalarını sistem üzerinde uygulayabilir. Bu sistemle KOBİ’lerimize ciddi bir kaynak sağlamayı umuyoruz.” Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz da platformun sektörde yeni müşteri edinme konusunda büyük katkı sağlayacağını öngörüyor. QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Avyaz Bumedian, “Rakamsal hedef vermek zor ama dijital platformun uygulamaya geçmesiyle 2018’de önemli bir hacim yaratacağına eminim. Bir alıcının ortalama 10 tedarikçiyle bu sisteme dahil olduğunu düşünelim: 1000 alıcı, 10 bin tedarikçiye ulaşmamızı sağlar. Bu platform, ticaret finansmanında önemli bir dönem başlatacak” diyor.

3 YILDA EK 50 MİLYON TL

Gerçekten Birlik de bu sistemin hem sektörde işlemleri artıracağını hem yeni müşteriler ve pazarlar kazandıracağını öngörüyor. Çağatay Baydar, “Tüm faktoring işlemlerinin kaydedildiği Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’nin kurulduğu 2015 yılı başında e-fatura oranı yüzde 20’lerdeydi. Şu anda yüzde 50 oranını aştık” diyor. Ortak platformu da benzer bir büyüme trendinin beklediğini ekliyor. Danışmanlık şirketi McKinsey’nin raporuna göre global tedarik zinciri finansmanı cirosu 2 trilyon doları buluyor. Önümüzdeki dönemde bu ürünün finans alanında en güçlü büyümeyi göstererek 10 kat büyüyeceği tahmin ediliyor. Baydar da “Şayet beklentilerimiz gerçekleşirse önümüzdeki 3 yılda sadece tedarik zinciri finansmanı sisteminde 50 milyar TL’lik yeni iş hacmi öngörüyoruz” diyor. Katma değerin yüzde 55’ini yaratan KOBİ’lerin bugün finansmandan aldığı yüzde 24 payın da önümüzdeki 5 yılda yüzde 35’e ulaşacağı öngörülüyor. İş Faktoring Genel Müdürü Erdal Aral, platform sayesinde çok küçük ölçekteki firmaların dahi makul faiz oranlarıyla hızlı finansmana kavuşmasının en büyük artı olduğuna dikkat çekiyor. Aral’ın burada gelecek öngörüsü şöyle: “2018 yılının ilk ayları tanıtım ve kullanıcıların bu online mecraya çekilerek işlemlerini teknoloji yardımıyla yapma alışkanlığı kazanmalarıyla geçecek. Yapının tam ve efektif olarak yılın ikinci yarısında çalışmaya başlayacağını ve bu kapsamda yeni altyapının rakamlarımız üzerindeki asıl etkisinin 2019 yılında oluşacağını düşünüyoruz.” Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli ise bu platformla 5 yılda sektör cirosunun ikiye katlanacağını düşünüyor.