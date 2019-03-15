18. Mersin Müzik Festivali için geri sayım

Bu yıl 18’inci kez kapılarını açmaya hazırlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, kentin sivil toplum kuruluşlarının desteği ile büyüyor.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 17 yıldır kentin olduğu kadar Türkiye’nin de en büyük sanat etkinliklerinden biri olarak kamuoyunun karşısına çıkıyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin gösterdiği performansta, yürütme kurulunun özenli çalışmalarının yanı sıra kentin sivil toplum kuruluşlarından aldığı desteğin de büyük payı bulunuyor.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu, Mersin’in sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi.

STK’LARA TEŞEKKÜR

Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı toplantıda yaptığı konuşmada, “18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne sayılı günler kala Mersin sivil toplum kuruluşlarının yanımızda olması bizleri daha da güçlendirmektedir. Böylesine bir ilgi ve destekten dolayı kurumlarımıza Mersin adına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eşsiz bir festivali imeceyle gerçekleştirerek kentimizin adını tüm dünyada duyurmanın başarısı, ancak böylesine birlik ve beraberlikle mümkündü.” dedi.

GENİŞ KATILIM

Açılış konuşmasını MUMF Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın, program sunumunu ise Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal’ın yaptığı toplantıya, önceki dönem festival başkanlarından Faik Burakgazi, İçel Sanat Kulübü, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, MESİAD, Mersin Pozcu Lions Kulübü Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ziçev, TEMA Vakfı, MTSO, ODTÜ Mezunlar Derneği, ÇEV Mersin Temsilciliği, KADER, İçel Soroptimist Kulübü, Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı temsilcisi, Mersin Polifonik Korolar Derneği katıldı.

10 NİSAN’DA BAŞLIYOR

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini 10 Nisan’da şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher&Süher Pekinel kardeşlerin seslendireceği Mozart İki Piyano Konçertosu ile açacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı bas Tevfik Rodos’un da Mozart aryaları ile yer alacağı iki bölümlük konser, 10 Nisan Çarşamba günü saat: 20.00’de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde seslendirilecek. MUMF Oda Orkestrasının eşlik edeceği konser biletleri, Sanat Etkinlikleri Derneği Ofisi veya online olarak www.biletfest.com adresinden temin edinilebilecek.