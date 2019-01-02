20 yıl sonra bir kişiye servet

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı biletin sahibi henüz bilinmiyor. Ayrıca, büyük ikramiye 20 yıl sonra tam bilete çıktı.

2 OCAK, 20190
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20 yıl sonra bir kişiye servet

Milli Piyango büyük ikramiyesi, 20 yıl sonra ilk kez tam bilete çıktı. 

Bu ayrıntı, Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberinde yer aldı. 70 milyonluk büyük ikramiyeyi İstanbul'dan bir talihli kazanırken (Bilet no: 7615536), bu kişinin kimliği henüz bilinmiyor. 

Öte yandan büyük ikramiye en son 1989 yılında tam bilete isabet etmişti. O zamanın talihlisi Bursa'da yaşıyordu. 

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