Endüstri Mühendisleri Derneği’nin 'Yönetilebilir kriz, risk ve rekabet için önce verimlilik' konularıyla başlattığı TRverimlilik19 çalışması Antalya’da görücüye çıktı. Akra Barut Otel’de düzenledikleri etkinliğin açılış konuşmasında, 2019 yılını verimlilik yılı ilan ettiklerini belirten Endüstri Mühendisleri Derneği Başkanı Ufuk Peker, verimlilik analizi ile ilgili yapılan araştırmalarda Türkiye’nin notunun iyi olmadığını söyledi. Peker, sistemi geliştirmenin ve tasarlamanın endüstri mühendisliğinin konusu olduğunu vurgulayarak, “Biz mühendisler olarak verimliliğin lideri olduğumuzu düşünüyorsak; Türkiye bu konuyu hala bilmiyorsa bu bizim sorunumuzdur. Amerika, Almanya ve Japonya'ya baktık. Elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor. Dünyaya sunabileceğimiz bir verimlilik ölçüm modelimiz var. Hep söylenen bir şey var! İhracat hedefimiz, 500 milyar dolar. Aynı platformda duymayı çok arzu ettiğimiz bir hedef daha var. O hedef de kişi başına düşen 25 bin dolar gelir hedefi. Neden biz bunu odak alıyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki kişi başı gelir düzeyini artırmak toplumsal refahı getirir. Pratiği geliştirebilmemiz için teoriyi bilmemiz gerekir. Teoriyi pratiğe geçirmeyi bilmiyoruz” diye konuştu.

6 AY İÇİNDE VERİMLİLİK ÖLÇÜTÜMÜZ OLACAK

Türkiye’nin verimlilik analizini ortaya koyacak sağlıklı ölçümleme sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Peker, “Biz önce dünya verimliliği ölçmek için neler kullandı, önce bunları bir masaya yatırmamız gerek. Amerika, Almanya, Japonya modellerini aldık. Türk tipi bir eğitim modeli geliştirmeliyiz derken AGY denen bir ölçüm sistemi keşfettik. AGY, şuanda tanımlı verimlilik ölçüm sistemlerinden farklı olarak şunu yapıyor. Gereksiz ve yetersizliği bir verimlilik ölçüsü alan bir model geliştirdik. 3 ayrı ana başlıkta, 10 ayrı kriterde! Bizim de artık dünyaya sunabileceğimiz bir verimlilik ölçü modelimiz var. Bu modeli İlk 6 ay içerisinde herkesin kullanımına sunacağız”

GELECEK KUANTUM FİZİĞİNDE

Geleceğin Endüstri 5,0 da olmadığını, geleceğin kuantum fiziğinde olduğunu söyleyen Ufuk Peker, sözlerine şunları ekledi: “Gelecek sanayi endüstri 5,0 olamaz. Bu inanılmaz bir hatadır. Geleceğin dijital sanayinin nereye evirileceği yer bugünkü kuantum fiziğinde gizli. Kuantum fiziğindeki çözülen her küçük ayrıntı, topluma entegrasyonunu sağlanan yeni bir sanayi ortaya çıkacak. Bunu gözden kaçırmamak gerekir. Endüstri 4.0, endüstri 5.0 söylemlerinden biraz uzakta durmakta fayda var. 2015 -2018 verimlilik genel müdürlüğümüz bir strateji belgesi hazırladı. Doğrularıyla yanlışlarıyla geride kaldı. Verimliliği ölçebilmek için bilmediğimiz, entegre etmediğimiz muazzam güzel araçlarımız var. İşletmelerimizin bunlarla tanışabilmesi için simülasyon yarışmasını başlattık. Simülasyon yarışması, işletmelerin verimlilikle buluşması, endüstri mühendislerinden ne istemeleri gerektiği ile ilgili bilinci yaratabilmek adına oluşturduğumuz bir yarışmaydı. Biz gelecek dönemdeki strateji belgesinde bu araçların herkesin görebileceği hedeflerle eşleştirilmiş bir strateji belgesi görmeyi arzu ediyoruz”.

Peker, işletmelerin kendi içinde verimlilik analiz yapması gerektiğini, teknolojik alt yatırım yapması gerektiğine vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca, ilk ve ortaöğretim öğrencileri 'israf' ve 'verimlilik' konusunda bir sunum gerçekleştirdi.