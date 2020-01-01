80 milyon lira 4 kişinin oldu!

Milli Piyango 2020 çekilişi gerçekleştirildi. 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu.

1 OCAK, 20200
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80 milyon lira 4 kişinin oldu!

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

BÜYÜK İKRAMİYEYİ 4 BÜYÜK ŞEHİR PAYLAŞTI

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye “9976216” numaralı bilete isabet etti.

AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 8

Çekilişte amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi.


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